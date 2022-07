Inma Sojo, un año más junto al Deportivo Córdoba

El Club Deportivo Córdoba ha alcanzado un acuerdo con Inma Sojo para que la actual capitana de la primera plantilla continúe una temporada más en el club, en el que será su cuarto año consecutivo en la entidad, siendo ésta su segunda etapa en el cuadro cajista, con el que ya consiguió alzar el título de liga en Primera División en dos ocasiones, en la 2008-09 y 2009-10. La 19 cordobesa no oculta su alegría por seguir un año más en el club de su ciudad, y es que “es un placer y una satisfacción continuar y poder disfrutar de una nueva oportunidad en casa, así que, contenta y, sobre todo, muy ilusionada al igual que todos los años para afrontar una nueva temporada, con muchas ganas, y agradecida porque vuelvan a confiar en mí y poder yo aportar ese granito de arena para que el club siga dando pasitos adelante para estar más cerquita de conseguir los objetivos que nos propongamos”, afirma.

Desde su regreso al Cajasur Deportivo en el verano de 2019, Inma Sojo se marcó el desafío de devolver al club a la élite del fútbol sala nacional, aunque matiza que no sabe si procede “llamarlo obsesión porque en este deporte nos proponemos unos objetivos y cuesta mucho trabajo conseguirlos, algunos más, otros menos, y otros se nos atragantan como el reto del ascenso a Primera, pero no debemos caer en llamarlo obsesión”, sino “mentalizarse de que hay que trabajar el doble y que nos va a costar mucho, pero para eso estamos: para trabajar y luchar duro en el día a día, ya que este objetivo no surge de la noche a la mañana, sino que lleva trabajándose año tras año. Así que, vamos afrontar ahora un nuevo año, y esperamos estar ahí cerquita, y si no se consiguiera, al menos acabar lo más arriba posible”.

Sobre el próximo curso 2022-23, la jugadora deportivista reconoce que “como todas las temporadas sucede que, tras acabar una, estás deseando que comience la siguiente, aunque siempre viene bien desconectar. Ahora ésta se presenta con muchas ganas, esperando a que llegue septiembre para afrontar una nueva campaña también muy ilusionante tanto por mi parte como para el club, que sé que está trabajando día tras día; quizá este año sea un poco complicado pero estoy segura de que después nos alegraremos y disfrutaremos tanto las jugadoras como todos de lo que se nos viene, pero confío en que se nos dé un año bastante bueno”.

Además de renovar como jugadora, Inma Sojo seguirá a cargo del equipo de categoría cadete, con el que esta pasada campaña logró un flamante subcampeonato de Andalucía, ya que “se llegó a un acuerdo mutuo que abarcaba tanto mi continuidad en el primer equipo como seguir como entrenadora del equipo cadete. Ya disfruté de un primer año al frente de las cadetes y me ilusiona que el presidente Pablo vuelva a apostar por mí para llevar otro año más al equipo, por lo que estoy muy contenta, ya que tenemos un grupo excelente con el que merece la pena seguir trabajando por y para las jugadoras, y es que pienso que el futuro está ahí asegurado”.