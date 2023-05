El Deportivo Córdoba y una temporada para aprender

El Deportivo Córdoba concluyó este pasado fin de semana la Liga 2022-23 con una derrota en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre frente al filial del Torreblanca (0-1), finalizando en duodécima posición con 22 puntos, en zona de descenso a División de Honor Andaluza, con lo que pone el cierre a una etapa de siete temporadas en la categoría de plata del fútbol sala nacional, a la que ascendió en abril de 2016.

La capitana del conjunto cajista, Inma Sojo, analiza ese desenlace ante el Torreblanca B. “Aunque fue el último partido de la temporada, nosotras seguimos con la misma ambición de conseguir la victoria y, sobre todo, siendo en casa y después de todo lo ocurrido, teníamos como objetivo sumar los tres puntos para despedirnos al menos con esa alegría. No pudo ser, pero nos quedamos con la línea ascendente que hemos tenido desde que llegó Salva Chía, con quien hemos trabajado muy bien y hemos estado ahí hasta el final y, aunque no lo hemos conseguido, nos quedamos tanto con este último encuentro como con prácticamente la segunda vuelta, donde el trabajo fue bueno, si bien por las circunstancias y la dinámica no hemos podido darnos esa alegría”.

Un epílogo que tuvo un último episodio desagradable con el golpe sufrido por Neiva Cano a escasos segundos del pitido final. “Nos dimos un sustillo pero las jugadoras que estábamos cerca veíamos que Neiva estaba bien, que tenía toda la pinta de ser un esguince o un problema en las cervicales, pero lo teníamos controlado, aunque alguna compañera lo pasó mal, pero intentamos tranquilizarla porque sabíamos que no iba a ser nada grave. Tuvimos ese momento porque no nos gusta vivir eso en un partido pero a la vez también tranquilas porque sabíamos que no iba a ser grave. Y al final fue eso, un esguince cervical, se la llevaron para valorarla, y después de las pruebas, en un par de horas ya estaba en casa con su tratamiento y recuperándose”.

Haciendo un balance global de lo que ha sido el curso para el primer equipo blanquiverde, Inma Sojo trata de hacer una lectura productiva. “Debemos quedarnos con la parte de que lo sucedido sirva de aprendizaje... A nadie le gusta vivir estas situaciones en el deporte, pero cuando suceden, debemos agarrarnos al lado positivo y que nos sirva tanto de aprendizaje como de escarmiento para corregir las cosas que se han hecho mal y para dar impulso en temporadas futuras y, como digo, corregir lo que se ha hecho mal”.

Inma Sojo, cordobesa y buque insignia del club califal, no oculta su intención de continuar en el equipo de su tierra, si bien ha matizado. “No depende de mí, sino que está en manos de la directiva si quieren seguir contando conmigo... Yo estoy contenta, no en cuanto a resultados porque no se han conseguido, pero es mi casa, es mi equipo, y no me gusta verlo así. Más bien al revés, me gustaría levantarlo y llevarlo al lugar que siempre se ha merecido estar, por lo que yo sigo con las mismas ganas, pero la decisión depende de otros, de si quieren contar conmigo, de la planificación de la plantilla... Hasta ahora hemos trabajado nosotras entrenando y jugando partidos, y ahora les toca trabajar desde fuera a otras personas, que es verdad que no han dejado de trabajar durante todo el año, pero se vienen unos meses en los que tendrán que currar bastante. Por mi parte, yo quiero que el equipo vuelva a estar arriba, y daré todo lo que esté en mis manos”.

No obstante, la temporada no finalizó aún para Inma Sojo, que desde la pasada campaña lleva las riendas del equipo cadete. “Ahora me toca centrarme en las bases, en el equipo infantil-cadete porque hemos alcanzado la final de la Copa Diputación y también, al quedar primeras en la liga, disputamos el Campeonato de Andalucía donde nos enfrentaremos al Luci Feri de Cádiz, con un primer enfrentamiento este viernes, y si conseguimos clasificarnos, jugaremos la fase final, que tendrá lugar a partir del 10 de junio. Es una competición muy bonita para las niñas y para que el Club se dé una alegría, al igual que para ellas”.