El Deportivo Córdoba se enfunda el mono de trabajo

Una vuelta al trabajo con el objetivo propuesto desde el primer día. El deporte, en su gran mayoría, es tan caprichoso que muchas veces el equipo o el profesional que mejor esté preparado, no es el que finalmente se alza vencedor de una prueba o campeonato. De hecho, existe siempre una pizca de suerte o una serie de detalles que equilibran la balanza en favor de uno u otro y más en unas categorías donde las diferencias son mínimas. Tanto es así que el Deportivo Córdoba era una de las plantillas referentes en la pasada edición de la Segunda División de fútbol sala femenino, pero, sin embargo, no pudo alcanzar la gloria del ascenso después de caer eliminado en la primera eliminatoria del play off ante La Algaida (2-4). Aun así, el pasado no se puede cambiar y la entidad cajista ha vuelto a los entrenamientos con vistas a preparar una temporada donde el objetivo no es otro que estar en los puestos cabeceros de su grupo.

Aun así y debido al gran rendimiento que desplegó a lo largo de la pasada temporada, el Deportivo Córdoba ha tenido tres bajas que han sido fundamentales para mantener el nivel de regularidad, ya que la entidad cajista, hasta el resultado cosechado ante La Algaida, llevaba 15 meses sin perder en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. Debido a esto, Tere Muñoz, Marta García y Lihuen han dejado el club cordobés, aunque no todo son malas noticias. La directiva ha conseguido a mantener gran parte del bloque de los últimos años y ha renovado a Inma Sojo, Laura Fernández, Ceci Moreno, Rocío Gracia, África Lozano, Neiva Cano, Ana Haro, Marixu Romero, Celi Calderón y Ana Rodríguez, mientras que María Uceda ha sido la única incorporación de un equipo blanquiverde que quiere apuntalar la plantilla antes del inicio liguero.

Por su parte, el técnico Juanma Cubero ha atendido a este periódico admitiendo que el objetivo de este plantel no es otro que instaurar al club en la zona cabecera. "La meta de la plantilla está en pelear por los cuatro primeros puestos y después intentar hacer lo mismo que el año pasado", admite un entrenador que ha valorado el esfuerzo físico que está realizando una escuadra que aún le quedan incorporaciones por hacer. "Hemos perdido a tres jugadoras importantes, pero hemos traído a María Uceda y la dirección deportiva sigue trabajando para reponer, al menos, dos fichas con el fin de igualar la plantilla del curso pasado". Por otro lado, Cubero ha explicado que la duración de la pretemporada será de cinco semanas y, entre esta preparación, tendrá la participación en la Copa de Andalucía. "El objetivo también es hacer un buen papel y mantener la corona andaluza durante el fin de semana que viene. Además, tenemos que llegar lo mejor posible a ese inicio liguero", culmina.