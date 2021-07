Ana Haro sumará otro curso en el Deportivo Córdoba

Sigue adelante. En un proceso calmado pero ya sin pausa, continúa con la confección de su plantilla para la próxima temporada. Tanto es así que en apenas dos semanas alcanza las siete jugadoras en nómina. La última en sumarse a la lista es Ana Haro, la séptima en rubricar su renovación con el Deportivo Córdoba. Dicha continuidad lo es a todos los efectos después del anuncio por parte de la entidad cajista, que mantiene en su primer equipo a la ala pívot de Villajoyosa (Alicante) pero criada en la ciudad califal.

Después de sellar la prolongación de su vínculo con el club, la jugadora ha reconocido sentirse “muy satisfecha tras un primer año que ha sido muy gratificante”. “A nivel de resultados colectivos nos quedó la espinita de lo sucedido en la fase de ascenso, pero pese a ello fue una temporada bastante brillante”, ha expresado sobre la trayectoria y el desenlace del Deportivo Córdoba en la 2020-21. “En lo personal también me siento muy contenta por mi llegada a un club muy competente, que me ha tratado muy bien y donde me he sentido muy cómoda”, ha añadido.

En lo estrictamente deportivo, la ex del Martos ha reconocido que habría deseado tener regularidad en el último tramo de campaña respecto de su gran inicio. “En las primeras jornadas me sentí muy contenta, muy bien aportando con goles. Aunque en la recta final me habría gustado participar un poco más en minutos, pero en todo momento estuve apoyando al equipo”, ha expuesto en este sentido. “He estado muy comprometida y trabajando, que es lo importante, sin bajar los brazos nunca, y espero tener la próxima temporada algo más de participación y poder demostrar que tengo potencial y gol para darle al equipo lo que necesite”, ha agregado.

Ana Haro ha destacado precisamente el compromiso del bloque a la hora de continuar en el club, ya que “el grupo, este último año, ha sido una piña y se ha demostrado en los resultados obtenidos”. “Hemos sido bastante compañeras tanto dentro como fuera de la pista y ha habido buen ambiente. Por tanto, el hecho de que siga prácticamente toda la plantilla lo veo muy positivo, porque vamos a seguir manteniendo esa esencia y, por supuesto, si vienen nuevas incorporaciones, bienvenidas van a ser”, ha afirmado al respecto. Por el momento, el técnico, Juanma Cubero, también renovado por cierto, tiene a su disposición a Inma Sojo, Lau Fernández, Ceci Moreno, Rocío Gracia, África Lozano, Neiva Cano y la ala pívot.

Por otro lado, uno de los cambios para el próximo curso será la vuelta al formato de grupo único, lo que la jugadora cajista ha considerado positivo. “Este formato es el que hemos tenido siempre y creo que es mucho más competitivo porque te encuentras a todos los equipos del mismo grupo, te enfrentas a ellos, a diferencia del año anterior”, ha indicado. “Creo que es bueno que se vuelva al grupo único, que te da ese nivel de competición más real, donde luchas desde el principio por estar en las primeras plazas sin pensar en segundas fases. Diría que va a ser una competición más completa”, ha querido concluir sobre este aspecto.