Josan González sella su continuidad al frente del Córdoba Patrimonio

Es la confirmación del afianzamiento de un proyecto. Los resultados ya le otorgan un valor importante e incluso vienen a suponer una aprobación al mismo. Aunque todavía resta la seguridad plena, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad está muy cerca de la consolidación en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Un hecho éste en que tiene buena parte de responsabilidad su entrenador, Josan González. De ahí que la entidad no quiera perder un solo segundo para mantener la línea abierta a partir de marzo del pasado año y, sobre todo, desde verano de 2020. Y el primer paso no es otro que la renovación del preparador de Puente Genil, que rubrica una prolongación de contrato hasta junio de 2023. Es decir, firma por dos temporadas más.

La buena nueva desde Vista Alegre ha llegado este martes a primera hora a través de un comunicado del propio club. En su texto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha informado de que, en efecto, éste y el pontanés “han alcanzado un acuerdo para la continuidad del técnico al frente del banquillo blanquiverde hasta junio de 2023”. Con todo, la entidad presidida por José García Román ha aclarado que la ampliación del vínculo entre las partes es una realidad desde hace ya muchas semanas. “Cristalizada hace dos meses, ve la luz en la antesala de un tramo de campeonato donde todos los esfuerzos deben ir encaminados al plano meramente deportivo”. “La predisposición de ambas partes ha sido total, aspecto que ha provocado un entendimiento rápido y deseado, máxime cuando la vinculación del entrenador expiraba a la finalización de la presente campaña”, ha añadido el conjunto califal en su nota.

Tras la noticia, Josan González se ha mostrado, en palabras al club y remitidas por el mismo, “muy contento y orgulloso por la ampliación del contrato”. “Aterricé en el mes de marzo con la intención de hacer más grande a una entidad que camina con paso firme y sentando a la perfección las bases. Continuar al frente del equipo de mi tierra y crecer junto a él son claves en un proceso de renovación en el que el talante de todos ha sido enorme”, ha expresado el preparador de Puente Genil. “Me siento un auténtico privilegiado por poder dedicarme a lo que me gusta, a mi pasión. Y si es en Córdoba, más aún”, ha proseguido. Así, el técnico no ha podido ocultar su satisfacción. No ha podido evitar tampoco pensar de forma ocultamente ambiciosa en el devenir de los próximos cursos. “Sólo queda seguir trabajando como hasta ahora para lograr el objetivo lo antes posible y poder mirar con optimismo todo lo bonito que nos deparará el futuro”, ha dicho.

No ha sido menor la alegría para el presidente del conjunto blanquiverde, José García Román, que supone la continuidad de Josan González. Para el dirigente, este acuerdo “dotará de estabilidad al plano deportivo de la entidad”. “Es una decisión que ni mucho menos se ha tomado tras el triunfo en Zaragoza sino que se acordó hace semanas, cuando el equipo estaba en puestos de descenso”, ha asegurado acto seguido. En este sentido, ha apuntado que entonces “era el momento de dar continuidad al gran trabajo realizado por Josan, que en todo momento, como cordobés, ha demostrado su clara intención de continuar al frente del proyecto”, ha agregado al respecto. “Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia él”, ha querido concluir el mandatario.