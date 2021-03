LNFS | Radiografía de la jornada (25): una perspectiva mucho mejor

Cuán diferente es todo después de un triunfo. Mucho más si son dos los conseguidos de manera consecutiva. Sobre todo al anotárselos, si así sucede como es el caso, en medio de un balance de resultados –de otros partidos– que resulta favorable. De ello tiene derecho a hablar con absoluta certeza el Córdoba Patrimonio de la Humanidad al cambiar grandemente su situación en la tabla. Porque el conjunto blanquiverde rubrica un avance significativo en su camino a la permanencia en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) después de superar al Ribera Navarra. Tiene una perspectiva mucho mejor de la realidad, con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso aun con tres encuentros menos. Éste apunte es el más relevante de una jornada, la número 25 de la máxima categoría, que deja otros como el agravamiento de la crisis del Jimbee Cartagena –que acumula tres derrotas seguidas– o el salto de Alberto Saura hasta la segunda posición de la clasificación de máximos goleadores.

Paso de gigante del Córdoba Patrimonio

Todavía restan nueve jornadas, por lo que queda mucho trabajo por hacer. O dicho de otro modo, es momento de serenar el ánimo y frenar cualquier atisbo de euforia. Pero la verdad es que durante un par de días no está de más reír a carcajadas. Más si cabe después de una fase realmente complicada. Aquellos días caen en el olvido, no pesan ya las cinco derrotas consecutivas en las primeras semanas del año. Principalmente porque el Córdoba Patrimonio de la Humanidad vence a un rival directo como lo es el Ribera Navarra (3-4), al que además adelanta en la tabla, encadena dos victorias y, con ello, firma tres en cuatro choques. Con todo lo dicho, el conjunto blanquiverde se coloca cuatro puntos por encima del descenso. Y no sólo eso sino que lo hace con tres duelos menos que el antepenúltimo, el Peñíscola. En definitiva, el equipo dirigido por Josan González da un paso de gigante en su difícil trayecto hasta la salvación.

El Levante, líder firme pese a sufrir un traspié

Sin duda, es uno de los resultados más señalados de la jornada. También porque es una sorpresa dentro del fin de semana. Más que nada por reflejar la derrota del líder del campeonato regular ante un adversario, a priori, asequible. No en vano, el Levante cede en esta ocasión ante un Burela que, aun después de ganar, se encuentra en la antepenúltima plaza. El cuadro gallego, ubicado en la zona de descenso, sabía de la importancia de los tres puntos en juego –como va a ocurrir en cada duelo de aquí a fin de campaña– y fue a por ellos sin dejarse intimidar. Los lucenses hicieron sucumbir a la escuadra valenciana de forma holgada además pues se impusieron por 3-1. A todo esto, el miércoles reciben al Córdoba Patrimonio de la Humanidad con motivo de un choque aplazado. De vuelta al primer clasificado, el plantel granota continúa con cierta firmeza al frente de la clasificación pese al traspié: aventaja en cinco puntos al Palma Futsal, segundo hoy por hoy.

Confirmado: el Jimbee Cartagena está en crisis

De la zona noble de la tabla sobresale otra circunstancia. Ésta es la confirmación, ya sí definitiva, de la crisis de uno de los rivales más poderosos esta temporada. Se trata del Jimbee Cartagena, que tiempo después de proclamarse campeón de invierno en la considerada mejor liga del mundo atraviesa un bache importante. El equipo de Duda encaraba el fin de semana tras dos derrotas consecutivas, las dos muy dolorosas por si fuera poco. Cayó ante el Ribera Navarra por 9-4 y una fecha después lo hizo ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad por 5-1. De ahí que esta vez tuviera el deseo de resarcirse, también para procurar un acercamiento al segundo puesto. Sin embargo, el cuadro departamental acumuló su tercer tropiezo seguido. Aunque sucumbió en esta jornada ante un adversario igualmente fuerte como es el Movistar Inter (3-4). El caso es que los murcianos, que tienen en sus filas a los cordobeses –e internacionales con España– Solano, Bebé y Andresito, no están en su mejor momento justo antes de la Copa de España. Al torneo, que se disputa a partir del jueves, llega en irregular estado de forma una de las plantillas llamadas a marcar diferencias durante este curso.

Santa Coloma y Jaén miran de reojo a la zona baja

La igualdad esta temporada en Primera de la LNFS provoca situaciones inesperadas. Al menos según pronósticos antes del inicio del campeonato. El más claro ejemplo se halla, sin género de duda, en la coyuntura del Jaén. Porque el cuadro dirigido por Dani Rodríguez está bastante lejos de su hábitat natural de los últimos cursos. De hecho, el conjunto de la capital del Santo Reino debe andarse con cuidado para no sufrir apuros en lo que resta de campaña. En realidad, parece poco probable que esto último vaya a suceder pero a día de hoy está obligado a mirar de reojo a la zona baja de la tabla. Así es, más si cabe, tras perder este fin de semana ante ElPozo Murcia Costa Cálida (1-2) y verse, como se ve, sólo cuatro puntos por encima del play out. En idéntica situación se encuentra el Industrias Santa Coloma, que esta campaña caminaba más seguro que la pasada. Los catalanes empataron el domingo ante el BeSoccer UMA Antequera (2-2) y se ubican con la misma renta respecto de la promoción de permanencia.

Alberto Saura, a lo suyo: segundo máximo goleador

El triunfo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad no sólo depara tan positivos datos como los antes mencionados –o los hitos referidos también el domingo–. Además del importante efecto a nivel colectivo de dicho resultado, el encuentro del pasado sábado ante el Ribera Navarra concede otra agradable noticia en el panorama individual. Esta vez para uno de los grandes protagonistas del cuadro califal este campeonato. No es otro que Alberto Saura, que no sólo es el principal anotador del conjunto blanquiverde sino que está entre los mejores, en este sentido, de Primera de la LNFS. El murciano vio puerta en Tudela por decimoséptima vez en esta 2020-21, lo que genera que se posicione segundo en la tabla por el pichichi –como se suele denominar en fútbol –. Es decir, al pívot sólo le supera en la clasificación de máximos goleadores Dani Saldise, quien goza de una holgada ventaja. Porque el jugador del Movistar Inter acumula 21 dianas. Eso sí, no incrementa su cifra al no marcar en esta ocasión.