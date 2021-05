El escenario no es el deseado aunque quizá sí el previsible. Aun así, parte con relativa ventaja en una pugna realmente emocionante. Porque la lucha por la supervivencia en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) está al rojo vivo. No tanto así por la zona de descenso directo, con sólo una plaza por dilucidar y casi definida, sino por la peligrosa posición de play out. Caer en ella es el único riesgo que corre por ahora el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que encara la última semana del campeonato con cierta presión. Básicamente porque el Burela, que ocupa el puesto de promoción, está a dos puntos y tiene un encuentro más -aplazado éste-. Los califales necesitan al menos una victoria en los dos partidos que le restan en una semana tan apasionante como decisiva para sus intereses y los de otros muchos equipos.

Siete días, dos partidos y un objetivo. Es el resumen del ciclo final de la mejor liga del mundo. De entrada, faltan dos jornadas por disputar. La primera se va a desarrollar el martes y el miércoles. Mientras, la segunda se celebra con horario unificado (18:00) el próximo domingo. Sintetizada, la situación obliga al conjunto blanquiverde a mantener atención a otros duelos además de los suyos. Claro está, lo primordial es añadir más puntos al casillero propio, lo cual no va a ser sencillo. Para empezar el equipo dirigido por Josan González se mide a ElPozo Murcia Costa Cálida, uno de los más poderosos adversarios y que además atraviesa una dinámica excelente. Su rival inicial se coloca como el tercero mejor del último mes -un poco más desde el 16 de abril-: suma 16 de sus últimos 21 puntos, un 76,19 % de los posibles. Como factor teóricamente a favor está el hecho de que se enfrentan en Vista Alegre, donde los blanquiverdes están casi intratables desde el 11 de febrero -tal día perdieron por última vez como locales-.

Aunque el uno siempre va antes que el dos, como se suele decir, el cierre al complejo curso lo echa el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ante otro adversario de primer rango. Se trata del Jaén, que le recibe en La Salobreja tras una temporada en realidad muy alejada de sus expectativas y, lo que es peor, también con el peligro del play out. El equipo de Dani Rodríguez apenas aventaja en un punto al conjunto blanquiverde, con 38 por 37, y supera en sólo tres al Burela, al que al menos gana el average. Los de la capital del Santo Reino visitan el martes al Jimbee Cartagena tras perder por 0-5 ante el Palma. Sus circunstancias no son tampoco muy favorables y el derbi final tiene aspecto de trascendental. Sobre todo si el cuadro gallego logra puntuar de tres en la primera de sus tres citas, que afronta como visitante en la pista de un Peñíscola que se aferra al clavo ardiente de la promoción.

La plaza de play out es lo único a lo que puede aspirar el conjunto castellonense pues se encuentra fuera de distancia ya de la salvación. Pero tampoco lo tiene fácil. Es más bien al contrario, todo depende de que haga un pleno en sus dos partidos y el Burela, en caso de ser así, sólo sume un punto en sus dos siguientes contiendas. Lo segundo parece complicado, toda vez que es el descendido BeSoccer UMA Antequera el rival de su choque aplazado -a disputar, probablemente, el jueves o el viernes-. Cierto es que la escuadra malagueña venció hace unos días al Inter (2-1), pero no lo es menos que apenas logró cuatro de los últimos 36 que disputó. Precisamente en la pista del Fernando Argüelles, que han de visitar los gallegos, echan la persiana a la temporada los levantinos. A todo esto, los laranxas concluyen la campaña en casa ante el Palma.

El cuadro lucense ganó opciones el sábado tras vencer, no sin polémica, a un Ribera Navarra que todavía puede ayudar al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El que es segundo mejor equipo del último mes, con sólo una derrota en sus más recientes seis choques -precisamente ante el Burela (4-3)-, visita el martes a Osasuna Magna. Y los de Pamplona son el otro equipo al que deben estar muy pendientes los califales. Se ubican un puesto y un punto por debajo, con 36 por 37, y al revés en relación al play out, con 36 por 35 lógicamente. Surge un condicionante adverso para el conjunto de Josan González, que también cuenta con un partido aplazado. Los navarros, tras su duelo regional, reciben al Inter por este motivo. Va a ser antes de visitar al Industrias Santa Coloma. Parece en principio un calendario complicado, si bien hay peros.

No se le suele dar mal a Osasuna Magna su vecino, Ribera Navarra, que sin embargo esta vez se juega acceder al play off por el título. Tal aspiración es la gran esperanza del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en relación a este duelo. Además, el cuadro tudelano no puede relajarse demasiado pues suma 40 puntos y está al alcance del Burela -y de los equipos que preceden a éste-. Es decir, el triunfo en Anaitasuna es de entrada una forma de garantizar de garantizar su permanencia. Como remate, recibe al Barça en la última jornada, por lo que el derbi cobra más relevancia si cabe. Otra vez en relación a Xota, Inter no es hoy por hoy el temido adversario que acostumbra a ser siempre. Sin ir más lejos, el viernes y el sábado cedió consecutivamente ante el BeSoccer UMA Antequera (2-1) y el Viña Albali Valdepeñas (7-3), dos de los rivales con peor dinámica de la categoría. Los de Torrejón de Ardoz, de hecho sólo lograron un empate en sus últimos seis compromisos.

Mientras, el Industrias Santa Coloma va a recibir a los pamploneses con la posibilidad de disputar un play off por el título que ahora mismo jugaría. Es este hecho, de nuevo, el que aviva la confianza del conjunto blanquiverde. Si se realiza una previsión de tres puntos para Osasuna Magna, al Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya le basta tan sólo con un triunfo. Por último, aunque está al alcance del Burela no cuenta ya en esta pelea el Fútbol Emotion Zaragoza, que está con siete de renta y sin posibilidad de caer al play out precisamente por el duelo directo entre el Jaén y los blanquiverdes. No es posible que ambos le adelanten. Descrita la situación, no cabe duda que lo idóneo es, para el cuadro califal, ganar a ElPozo Murcia Costa Cálida el martes. Llegaría a los 40 puntos, quizá superaría en la tabla a algún rival y podría poner un poco más de tierra de por medio. Además, si se hace con la victoria y no lo logra el equipo de la capital del Santo Reino dependería de sí mismo en la última jornada en La Salobreja. En ese escenario le valdría el empate.