LNFS | Radiografía de la jornada (22): alivio tras la tensión

Más posible que nunca es el uso de tópicos en esta ocasión. Toma oxígeno, respira en la clasificación, suspira de alivio… Cualquiera sintetiza, al igual que otros muchos, la nueva situación del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Básicamente porque todos son certeros esta vez. El conjunto blanquiverde abandona la zona de descenso en la que entrara a principios de un año en que ya sabe, de una vez por todas, lo que es la victoria. Así es, en efecto, tras superar al Peñíscola, al que precisamente condena a la antepenúltima posición. La alegría no es plena, eso sí, al imponerse el Ribera Navarra a O Parrulo Ferrol en otro duelo directo por la permanencia. Porque el cuadro tudelano continúa a sólo un punto, ya en play out. Mientras, en la parte noble de la clasificación el Jimbee Cartagena refuerza sus credenciales como aspirante a títulos al llevarse los tres puntos en su partido ante el Palma Futsal, que queda definitivamente relegado a la tercera plaza de Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

Calma para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad

Cuando los resultados no llegan suele aparecer el nerviosismo. Pero no sólo en forma de ansiedad dentro del vestuario a la hora de encarar los encuentros. También como cúmulo de dudas en torno al proyecto en cuestión y a quien lo dirige Normalmente es una visión injusta, tal y como demuestra el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en la vigésimo segunda jornada de la considerada mejor liga del mundo. En cualquier caso, el equipo dirigido por Josan González -y por ende el propio técnico y la entidad- logra una merecida calma al escapar de los puestos que a final de temporada conducen a Segunda. Lo hace después de conseguir su primer triunfo en lo que va de 2021, que alcanza ante un rival directísimo como es el Peñíscola (2-0) -al que adelanta y cede su lugar comprometido en la tabla-. Tras cinco derrotas consecutivas es probable que la dicha sea más por cortar la dinámica negativa que por salir del descenso, ya que la realidad en la clasificación importa esencialmente en el cierre del campeonato.

Triunfo del Ribera Navarra en otro choque encarnizado

Redonda hubiera sido esta fecha, como se suele decir, en caso de que los conjuntos a los que tiene por detrás el Córdoba Patrimonio de la Humanidad quedasen sin sumar. No es así, por desgracia para el cuadro califal. Si bien ha de tenerse en cuenta que no había posibilidad de ello. Existía la opción de que ninguno venciera, que es lo que vino a no cumplirse. Más que nada porque se producía este fin de semana otro encuentro encarnizado, metafóricamente claro está, por la permanencia. Se trata del que medía a O Parrulo Ferrol y el Ribera Navarra. El empate era el resultado deseado en torno a Vista Alegre pero apenas hubo ocasión de que se diera. Porque los tudelanos ganaron de manera clara (3-7) para tomar también un poco de oxígeno en la tabla. Ahora son decimoquintos, en posición de play out, y continúan muy cerca de los blanquiverdes: a un punto para ser más exactos. Como nota positiva, el hecho de que el equipo dirigido por Josan González tiene tres choques aplazados y su perseguidor apenas uno.

El Jimbee Cartagena, más candidato a todo ante el Palma

Los enfrentamientos directos no tuvieron lugar esta vez sólo en la zona baja de la tabla de Primera de la LNFS. Hubo hasta tres de ellos también en la parte noble. El Levante saldó el suyo ante ElPozo Murcia Costa Cálida con un triunfo por 4-2, mientras que el Movistar Inter y el Barça empataron a tres. Aunque quizá el encuentro más interesante de todos, por lo que había en juego, fue el que protagonizaron el Jimbee Cartagena y el Palma Futsal. Ambas escuadras se medían por la segunda posición del campeonato regular, que ostentaba la primera antes del duelo. Y la mantienen los departamentales después del choque pues se impusieron por 5-4 en una atractiva lucha sobre la pista. De esta forma, el equipo de los cordobeses Solano, Andresito y Bebé se postula más si cabe como candidato a todo. El conjunto murciano no sólo sigue la estela del líder, un Levante al que tiene a dos puntos, sino que incrementa su ventaja sobre el tercero, que es precisamente su rival de esta jornada. Su renta sobre los baleares es de cinco en estos momentos y sólo la escuadra de Torrejón de Ardoz tiene opción de acercarse un poco más, si bien tampoco mucho, al estar a diez y tener dos contiendas atrasadas.

Máxima igualdad: hasta cuatro empates

Si una circunstancia sobresale y define la competición durante este curso no es otra que la igualdad reinante. Máxima es en esta ocasión, en la que se contabilizaron hasta cuatro empates. Al mencionado entre el Movistar Inter y el Barça (3-3) hay que sumar el que se registró también el viernes, día en que jugaron los dos gigantes y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ante el Peñíscola, entre Osasuna Magna y Betis (2-2). Ya en la tarde del sábado, el Fútbol Emotion Zaragoza y el Burela igualaron a dos y poco después se dio otro equilibrio, éste a uno, entre el Industrias Santa Coloma y el Jaén Paraíso Interior. A todo ello cabe añadir que dos victorias se reflejaron en electrónicos por mínimas distancias. Una fue precisamente la conseguida por el Jimbee Cartagena ante el Palma Futsal (5-4) y otra, la que logró el Viña Albali Valdepeñas en su choque con el BeSoccer UMA Antequera (4-3).

Dani Saldise toma la delantera en la carrera por el pichichi

No menos interesante está la otra competición. Es la paralela al propio campeonato de Primera de la LNFS y se trata, como bien es sabido, de la correspondiente al pichichi, como se suele denominar el trofeo en fútbol. Los últimos días dejaron movimientos de importancia en la clasificación a este respecto, si bien el principal no fue realmente consecuencia de lo sucedido el fin de semana sino de un encuentro anterior. Lo cierto es que Dani Saldise toma la delantera en la carrera por ser el máximo goleador de la considerada mejor liga del mundo al colocarse con 19 tantos y dos de ventaja sobre su mayor adversario, Tomas Drahovski. El caso es que el pívot del cuadro del Movistar Inter no vio puerta en el duelo con el Barça pero sí lo hizo tres días antes ante el Viña Albali Valdepeñas y por partida doble. Con esas dos dianas en partido aplazado pudo marcar distancias con el eslovaco del Industrias Santa Coloma, que no anotó esta vez. Mientras, Chino, de la escuadra manchega, adelanta a Alberto Saura con 15 goles por los 14 del blanquiverde.