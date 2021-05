Pablo del Moral lidera al conjunto más destacado de la jornada en la LNFS

Sin duda, lo más importante es la consecución del triunfo. Más que nada porque suma tres puntos de enorme valor de cara a su objetivo, que no es otro que la permanencia. Una meta que tiene apalabrada de tal forma que si vence el miércoles al Viña Albali Valdepeñas en partido aplazado esquiva definitivamente, y a falta de tres encuentros, el descenso directo. Pero no está de más obtener reconocimiento más allá de la tabla, lo que esta vez sucede sobremanera para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El conjunto blanquiverde obtiene cuatro menciones de 17 en total por parte de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) y de los aficionados de todo el país. Todo gracias a su brillante actuación ante el Levante, al que no sólo golea (6-3) sino que supera en todo momento. Y dentro de tanto premio simbólico queda ensalzado un nombre. Se trata de Pablo del Moral, que reúne hasta tres galardones, uno físico y dos teóricos.

El madrileño, en efecto, lidera al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en una jornada en que el equipo de Josan González se convierte en el más destacado de Primera. De entrada, el sábado recibió el trofeo al MVP del partido ante el Levante. Cabe recordar que se trata de un reconocimiento entregado dentro de los choques retransmitidos por Gol TV y que es designado por los espectadores de los mismos. No hubo duda casi en ningún momento en esta ocasión dado que el cierre completó un duelo sensacional. Abrió el camino de la victoria con un golazo tras robo, asistió en el segundo tanto tras generar otra pérdida rival y marcó una segunda diana para acercar más a los califales al triunfo. Pero fue mucho más lo que hizo Pablo del Moral, que intervino notablemente tanto en labores defensivas como ofensivas. Todo ello le valió, además, la ovación de la grada de Vista Alegre.

Por cierto, el de Móstoles ya fue nombrado MVP en el anterior encuentro disputado en el Palacio Municipal de Deportes, que también fue retransmitido por Gol TV. Fue el disputado el sábado anterior ante Osasuna Magna. Con todo, como era de esperar, no fue éste el único reconocimiento individual que recibió. Porque Pablo del Moral estuvo también en el quinteto ideal de la LNFS para la trigésimo primera jornada de la mejor liga del mundo y anotó, según el ente, el cuarto mejor gol de la fecha. En el primero de los aspectos, el jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad comparte hipotética formación con Juanjo (ElPozo Murcia Costa Cálida), David Álvarez (Industrias Santa Coloma), Bynho (Osasuna Magna Xota) y Waltinho (Jimbee Cartagena). Acerca de su tanto seleccionado, fue el primero que marcó, que quizá habría merecido un lugar más destacado si cabe en el ranking.

Aunque el madrileño lideró al conjunto blanquiverde también fuera de la pista, no fue el único en recoger una mención en referencia al fin de semana. En el cuadro de honor de la jornada le acompaña Alfonso Prieto, quien firmó la mejor parada según la LNFS. La institución eligió como tal una “milagrosa reacción” del cancerbero ante disparo en el segundo palo de Rubi. El portero salvó a su equipo, en ese instante, del 5-2 tras un magnífico servicio de Rafa Usín. Tampoco es la primera vez en la que el guardameta aparece entre los mejores de la fecha de turno, y no sólo en este ranking sino también en el quinteto ideal. Con estos cuatro reconocimientos, que sólo tienen valor simbólico pero resultan significativos, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad es el cuadro más destacado de Primera esta vez, con sólo ElPozo Murcia Costa Cálida levemente cerca con tres premios individuales.