Saura, pletórico: “Nos merecemos estar en Primera, esto es increíble”

Ocho segundos y algunas décimas restan para el final. El Jaén Paraíso Interior acaba de marcar su segundo gol y ajusta el marcador, con triunfo visitante. Aunque los dos contendientes están salvados, el técnico local reclama un último esfuerzo para igualar el partido. Aparece el máximo anotador del equipo para frenar el choque. Si bien no es lo más adecuado, Alberto Saura genera una tangana que caldea el ánimo en la pista pero tranquiliza a la grada y enfría el choque. Su actuación es esencial para que en las postrimerías de un duelo trepidante no ocurra nada. Terminado el encuentro, celebra al fin el Córdoba Patrimonio de la Humanidad su merecida permanencia en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Y llega el momento de la celebración, que es incontenible por parte de ambas escuadras pero especialmente en el cuadro califal.

Es el relato del angustioso y a la vez inolvidable desenlace de un dificilísimo curso en la mejor liga del mundo, para el conjunto blanquiverde y para todos los demás. Tras el choque, la afición del Jaén Paraíso Interior pudo respirar -gracias a un gol del Palma Futsal en Burela- y festejar que evitaba el play out. Mientras, la expedición cordobesa aprovechaba para no ahorrar en abrazos y fotografías, incluidas junto con los escasos aficionados del equipo que pudieron desplazarse a vivir el encuentro en primerísima persona. La imagen era de exultante felicidad, lo cual resultaba lógico después de que hubiera que esperar hasta el último suspiro para confirmar una permanencia ganada a pulso durante el campeonato. Ejemplo de esa euforia era Alberto Saura, que con una sonrisa inabarcable alcanzaba a afirmar que eso era “impresionante, impresionante”.

“La actitud del equipo ha sido de diez. Nos merecemos estar en Primera. Córdoba va a estar un año más en Primera. Esto es increíble, increíble”, añadió pletórico el pívot tras el partido. Su aportación a lo largo de la temporada fue fundamental y no falló cuando más falta hacía, como la del resto del plantel dirigido por Josan González. Porque no sólo supo paralizar la reacción jiennense sino que señaló el camino del triunfo con un gol que fue el vigésimo segundo en su cuenta personal en esta 2020-21. Respecto de este último apunte, el murciano cumplió un objetivo individual posible en la fecha final: vio puerta ante todos los rivales en Liga. “Ricardo empezó a mirarlo el otro día y me dijo: acho, has marcado a todos los equipos, sólo te queda Jaén; seguro que vas a marcar”, confesó sobre una conversación con el cierre.

Alberto Saura estaba convencido de que iba a anotar. Y lo hizo. “Hoy le he dicho que voy a marcar el 0-1. Y así ha sido”, comentó. Con todo, el jugador aseveró disfrutar aún más con el éxito colectivo. “Estoy muy contento por la temporada en lo personal, pero me quedo con el grupo, con que somos de Primera”, arguyó. Por supuesto, para el murciano era necesario acordarse de la afición, que además no pudo gozar como hubiera debido del campeonato por culpa de la pandemia de Covid-19. “Decirles que sin ellos, no seríamos nada. Estamos deseando volver a Córdoba, sentir su aliento, volver a Vista Alegre. El año que viene tendrán fútbol sala en Primera”, señaló. A todo esto, la mayor muestra de compromiso del pichichi blanquiverde se dio con un detalle curioso pero muy esclarecedor sobre la actitud de toda la plantilla. “Ayer (por el sábado) estaba en la boda de mi hermano. Gracias a Josan, que lo entendió. Me he venido directo a Jaén y lo he dado todo como siempre. Un saludo a mi familia, que me cuidó porque sabía que venía”, explicó.

Pablo del Moral: “Ojalá Córdoba se mantenga muchos años en Primera”

Henchido de felicidad estaba también Pablo del Moral. Después de un primer curso en que no lució su fenomenal trabajo, esta temporada su labor en el parqué sobresalió como era menester. Es uno de los principales artífices del logro del cuadro califal, pero como siempre pensaba en el conjunto. De entrada, admitió la complejidad del duelo. “Sabíamos que era una final y que era un rival superdifícil, pero teníamos las cosas muy claras. Habíamos hecho muy buen trabajo durante toda la temporada y equipo, club y afición lo merecían”, expuso. “Nos merecíamos esto, fue un auténtico partidazo. Es una pena no poder celebrarlo en Vista Alegre, con nuestra gente, pero seguro que nos siguieron desde casa. Va por vosotros”, continuó para acordarse de la hinchada.

Por cierto, el madrileño tuvo también otra acción esencial para la victoria -más allá del sacrificio que puso el equipo al completo, sin excepción-. Robó el balón que supuso el 0-3 en la segunda parte. De vuelta a las sensaciones finales, después de una tanda de fotografías en la pista de La Salobreja, insistió en su mensaje a la afición. La gratitud de toda la entidad es indudable. “Hay que agradecerles todo porque sin ellos nada de esto sería posible. Les sentíamos con nosotros”, aseguró. “A los cuatro locos que se desplazaron, decirles que esto es suyo. Ojalá el Córdoba se mantenga muchos años en Primera porque se lo merece”, añadió en relación a los seguidores que sí tuvieron oportunidad de estar presentes en el partido. Pero también tuvo palabras para otras personas, en un plano mucho más íntimo.

“Me acuerdo de los de siempre, de los que nunca fallan. Sobre todo de mi familia y de mi padre, mi primer seguidor. Va por él y por todos”, subrayó dentro del capítulo de menciones. El de Móstoles, cuya renovación espera la afición como agua de mayo, se mostró plenamente implicado en el proyecto. Tanto que habló como si llevara media vida en el club. “Sabíamos que sería difícil. Al principio de la temporada era entrenador nuevo y también muchos jugadores nuevos. Nos costó adaptarnos, pero poco a poco el trabajo dio sus frutos. Todo en una temporada atípica y supercomplicada”, destacó antes de ir más allá. “Si no fuera por esas cosas, habríamos estado más arriba y sin sufrir tanto”, sentenció. No le faltaba razón pues el conjunto blanquiverde tuvo que bregar con una decena de aplazamientos, nuevo por casos de Covid-19 en los rivales. “Pero lo importante es que lo hemos sacado adelante y cumplido el objetivo. Ahora, a seguir, porque la temporada que viene está aquí ya”, concluyó.