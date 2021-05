García Román: “Es muy duro que con 40 puntos al final hayamos pasado apuros”

Desbordada la felicidad. No era para menos. Resultaba lógico. Tras un campeonato notable, por momentos sobresaliente, no quedaba otra que sufrir hasta el final. Porque el curso se tornó en guion de suspense, a veces demasiado duro y otras, vertiginoso sin más. Lo importante es que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad supo mantener la confianza en su trabajo, y en la calidad que no le faltaba, para alcanzar el objetivo. Al fin conseguida la permanencia, con un partidazo en un pabellón tan difícil como lo es La Salobreja y ante un rival de postín como el Jaén Paraíso Interior, llegó la hora de suspirar de alivio. Y sobre todo de sonreír. El conjunto blanquiverde había escapado del novedoso y temido play out por mérito propio, porque era justo y necesario. Mejor que nadie sabía del esfuerzo y la constancia que el presidente de la entidad, un José García Román que rezumaba dicha tras el encuentro decisivo.

La suya era la viva imagen de la alegría. Abrazó incluso a los periodistas desplazados a Jaén una vez acabó, exitosamente por fortuna, el tortuoso camino. Pero el dirigente blanquiverde serenó los ánimos después, con el paso de los minutos, para reflexionar sobre la campaña. Era imposible obviar la dificultad que entrañó la consecución de la meta aun después de un campeonato excelente -e incluso merecedor de algo más-. “Era mucho lo que nos jugábamos los dos equipos. Estaba en juego el trabajo de todo el año”, expresó de entrada acerca de un duelo de los que marcan época, sin respiro y tenso. “Es muy duro que después de la temporada que hemos hecho o que con 40 puntos que hemos sumado, al final hayamos pasado estos apuros para mantenernos. Dice a las claras lo difícil que ha sido la temporada, marcada por muchos factores”, añadió en este sentido.

“Tres descensos, el play out… Se ha hecho todo muy complicado para conseguir la permanencia, como a la postre hemos conseguido”, zanjó en este apartado. Razón no le faltaba a José García Román pues la de 40 puntos no es una cifra desdeñable, todo lo contrario, en una competición tan dura como la considerada mejor liga del mundo. De ahí que quisiera mostrar su gratitud para con quienes más se fajaron por lograr la justa recompensa. De entrada, quiso dar “las gracias a toda la afición, que se vuelca”, para después hacerlo “en particular, a la familia”. “Y en concreto, al cuadro técnico y los jugadores, a todos los que han dado hasta la última gota de sudor por conseguir esta victoria”, prosiguió. “Creo que son 11 triunfos los que hemos conseguido esta temporada, una cifra bárbara para Primera. Es para estar muy orgulloso y darle las gracias a todo el mundo que ha ayudado”, concluyó en este aspecto.

Con la aparición de Pablo del Moral en un momento determinado de su intervención, otra muestra de la euforia tras la tensión de todo el club, el presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad bromeó sobre el choque final. “Ojalá fuera un poco más tranquilo, que con 0-3 a falta de cuatro minutos, sufrir como hemos sufrido al final no se le desea a nadie”, apuntó. Porque el Jaén Paraíso Interior llegó a colocarse uno por debajo a falta de poco menos de ocho segundos para el final. Ahí los dos equipos ya se sabían salvados del play out, pero el técnico local apostaba por el empate, que sí habría costado caro al conjunto blanquiverde. “Al final la satisfacción es mayor y nos hemos alzado con estos tres puntos que para nosotros son vida”, aseguró. Por cierto, que también hubo ocasión de cuestionarle a José García Román sobre la campaña 2021-22 y sobre si toca actuar ya o tras unos días de reposo. “Pensando se está siempre. Aquí no se para de trabajar y a ver cómo enfocamos la próxima temporada. Ojalá podamos conservar el bloque”, afirmó.