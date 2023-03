Ana Centeno, más gol para el Deportivo Córdoba

El Deportivo Córdoba ha alcanzado un acuerdo con Ana María Centeno para la incorporación de la jugadora que esta temporada ha militado en el Club Deportivo Hinojosa, con el que se ha proclamado máxima goleadora del grupo cordobés de Segunda Andaluza, con 17 dianas en los siete encuentros que ha disputado. La propia protagonista, natural de Peñarroya-Pueblonuevo, relata cómo se fraguó su fichaje por el club califal. Su participación en el Hinojosa, como se ha dicho, se le dio “bastante bien”, quedan “máxima goleadora de la liga”, tras lo cual “me contactó Manolo Haro para que me incorporara al Deportivo Córdoba; me recomendó Antonio Domínguez, el entrenador del equipo filial, y me invitaron al club para que fuera a entrenar y a probar, y aquí estamos”.

A sus 30 años, Ana repasa su trayectoria deportiva, que “comenzó jugando a fútbol 7 en mi pueblo, en el equipo femenino y nos fue bastante bien, ganando la liga un par de temporadas, y cuando ya no había niñas me fui a jugar a fútbol 11 en Córdoba, y lo siguiente fue el fútbol sala, de nuevo en Peñarroya. Hemos estado intentando sacar equipo todos los años, y no nos ha ido mal, a pesar de que no había jugadoras suficientes y sacábamos equipo como podemos; y posteriormente me incorporé al Hinojosa, donde he jugado dos años hasta ahora, que me ha llamado el Deportivo, donde se hará todo lo que se pueda para salir de la zona de descenso”.

En cuanto a lo que la nueva jugadora cajista puede aportar dentro la pista, la peñarriblense destaca su faceta ofensiva porque se desempaña “de ala”, aporta “velocidad” y eso le permite “atacar mucho y luchar cada pelota”. Además, “también se me da bien el regate para encarar portería, y diría que también tengo gol”, admite.

Por último, sobre el momento crítico que atraviesa el Deportivo Córdoba, Ana no pierde la esperanza y asegura que por lo poco que ha podido ver hasta ahora, sabe que “quieren mantener la categoría a toda costa, y están intentando hacer lo posible para ganar los partidos que quedan y conseguir la permanencia en Segunda División. Tenemos ya en mente el partido de la jornada que viene contra el filial del Roldán, donde hay que sacar los tres puntos, así que iremos a por todas a ganar todos los partidos para salir de ahí abajo”.