Ambición en clave blanquiverde

Ambición por encima de todo. La tercera campaña del Córdoba Patrimonio de la Humanidad apura sus últimos días antes del pistoletazo oficial del curso 2021-22. Eso sí, la misma, hasta la fecha, no ha ido realmente por el camino esperado de la entidad, que hasta los próximos días no podrá comenzar a entrenar con el plantel al completo debido a diversos problemas, ya sean físicos o burocráticos. Eso sí, con los mimbres en algodón, la ilusión anda igualmente disparada. Precisamente uno de esos integrantes que se incorporó más tarde al grupo, y que incluso en un principio no se contaba con su participación, es Caio César. El brasileño finalizó su etapa en junio y todo indicaba que, por compromisos de mayor índole, no iba a continuar en el cuadro califa. De hecho, el propio jugador ha declarado que “tenía otros planes”, aunque “al final, hablando con el presi, con Josan, estaba muy motivado y con mucha ilusión con lo que se estaba haciendo aquí, el fichaje de Miguelín y las renovaciones de los jugadores, y todo eso me hizo pensar y estoy muy convencido que es lo mejor para este momento de mi carrera”.

Fue así como se fraguó una renovación que bien podría considerarse como un nuevo fichaje. Y no uno cualquiera. De este modo, el cierre ha admitido que sus sensaciones son “muy buenas”, pese a que llegó "un poco tarde” y había "muchos jugadores lesionados, Shimizu con su selección, y ha sido complicado, pero las sensaciones del primer partido y de entrenamientos son buenas y seguro que este año vamos a lograr muchas cosas buenas”.

Otra cosa no, pero ambición no le falta al futbolista, que ha querido recalcar que deben ir “poco a poco, trabajando despacio, haciendo nuestras cosas”. Eso sí, “yo quiero estar aquí para jugar un play off o una Copa, siempre creciendo, no podemos estar siempre pensando en el descenso. Tenemos jugadores y 100% que tenemos que buscar siempre lo mejor”. Uno de esos nuevos integrantes es su paisano Álex Viana, con el que, junto a Lucas Perin, forman el tridente brasileño del Córdoba Patrimonio. Un jugador “muy joven, pero que nos hacía falta, muy agresivo y en cada entrenamiento está demostrando que tiene cualidades para estar aquí y seguro nos va a aportar muchísimo”, puntualizó.

Por su parte, otro peso pesado de la plantilla es Ricardo Mayor, quien explicó que “a nivel grupal estamos muy bien. A pesar de las lesiones, creo que hemos hecho muy buena pretemporada y con ganas ya de que empiece la liga, que es lo que nos gusta”, resaltando que “el partido del sábado sirve para seguir entrenando lo que vamos a poner en liga” y recordando a su vez que “empezamos la pretemporada sin cuatro jugadores y ya por suerte estamos todos disponibles. Son fichajes que llegan a última hora y seguro que nos van a venir muy bien”.

Sea como sea, “el principal objetivo es la permanencia”, ha reconocido, aunque “es verdad que el equipo ha mejorado y si podemos mirar hacia arriba vamos a hacerlo. Es una liga muy competitiva y es difícil hacerlo desde el principio, hay que ir poco a poco”.