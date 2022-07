Un abono emocional: el reto social del Córdoba Patrimonio

“¡Ahora te toca a ti!”. Bajo ese lema se ha presentado este miércoles la campaña de abonados para la temporada 2022-23 del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, la que será su cuarta consecutiva en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala y en la que se espera que la entidad dé otro salto de calidad a nivel competitivo. Ese es el desafío que se ha marcado la entidad presidida por José García Román, que ha llevado a cabo dicha presentación en el salón de actos de El Arcángel, evidenciando una vez más la buena relación con el Córdoba CF. Son clubes diferentes, aunque lo mucho que comparten hace que las posturas estén más próximas que nunca.

Es más, en el vídeo de la campaña, realizado por parte de la agencia de marketing Premium Servicios Integrados, se mezclan imágenes relevantes de la historia de ambos equipos, tales como el gol del ascenso a Primera División por parte de Uli Dávila o el encuentro en Mengíbar que supuso igualmente la promoción a la máxima categoría para el conjunto de fútbol sala. El propio García Román ha expuesto que siempre intentan “ir dando pasos adelante” y que “parece que puede ser un año ilusionante para nuestro club y ojalá consigamos retos que el año pasado se quedaron cerca”.

Entre las principales novedades de la nueva campaña de socios, el dirigente ha especificado que “cada abonado podrá decir qué asiento quiere para la temporada” y el objetivo es que “ningún aficionado al fútbol sala se quede sin su abono”, para lo cual han puesto en marcha una campaña con precios “asequibles para cualquier bolsillo”. Igualmente, respecto a las posibles metas, García Román ha puntualizado que el año pasado se llevaron “una pequeña decepción”, por lo que “no nos ponemos cifras”, aunque “nos gustaría llegar a 1.500”.

Por su parte, Leticia Vázquez, en representación de dicha agencia, ha subrayado que se ha hecho una campaña de “marketing sensorial, emocional puramente”, y que la idea ha sido acercarse “a un público cordobés a través de sensaciones, de su historia y de lo que significa el equipo”.

En lo referente a los precios, existen tres costes diferentes entre los abonados en general, los socios del Córdoba CF, que contarán con un precio especial, y los niños, en su caso con una tarifa única. Así, los abonos se dividen en grada baja lateral (120 euros abonados en general, 96 para socios del Córdoba CF y 60 para niños), grada baja central (140, 112 y 60 euros), fondo (100, 80 y 60 euros), grada alta lateral (90, 72 y 60 euros), grada alta (110, 88 y 60 euros), palco (400 euros) y contrapalco (1.650 euros un total de seis abonos). Se ha reservado el sector J para las personas con autismo o con cualquier otro problema que aconseje una baja sonoridad, por lo que desde el club se pide que no se coloquen allí personas que vayan a utilizar elementos sonoros de animación.

La campaña, que arrancará el lunes 11 de julio, se desarrollará en tres etapas. Del 11 al 15 de julio estará restringida a los abonados de la pasada temporada. El día 11 podrán acudir a la sede social de la entidad los abonados del 1 al 200, el día 12 se amplía hasta los 400 primeros, el 13 hasta el 600, el 14 hasta el 800 y el 15 podrán pasar a renovar su pase cualquier socio de la 2021-22, independientemente del número de abonado; el 18 y 19 de julio podrán sacar su abono aquellos socios del Córdoba CF que, al formalizarlo, indicaron su interés por adquirir el del Córdoba Patrimonio de la Humanidad; y a partir del 20 de julio llegará la fase libre, donde podrán renovar su abono los socios que aún no lo hayan hecho, así como las nuevas altas de aquellos que deseen incorporarse al proyecto. En esta fase se mantendrá, igualmente, la bonificación del 20% para los socios del Córdoba CF. En principio, la venta se hará solo de forma presencial y con pago en metálico en la sede social (C/ José María Martorell, 30, de lunes a viernes en horario de 17:30 a 20:30) si bien a partir de la segunda quincena de agosto se espera tener habilitada la venta por internet, sobre todo pensando en los abonados de la provincia que no deseen desplazarse hasta la sede.