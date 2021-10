Un Xerez herido espera al Córdoba

El Córdoba se juega el tipo en Jerez de la Frontera con un billete para participar en la próxima edición de la Copa del Rey en juego. Blanquiverdes y azulillos se verán las caras el próximo miércoles (20:30) en Estadio Municipal Pedro S. Garrido en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa RFEF. Con un título y la mencionada clasificación para la copa nacional en liza, Córdoba y Xerez CD se verán las caras y lo darán el todo por el todo en busca del premio. Pese a la buena racha que atesora tras de sí el conjunto dirigido por Germán Crespo, unido a la diferencia de categoría entre ambos clubes, a los califales no les espera un partido fácil, y tendrán que emplearse a fondo para superar a un cuadro jerezano que ha recibido este pasado fin de semana su primera derrota en liga de la campaña 2021-22.

Los de Jerez no han podido tener un mejor arranque en la Tercera RFEF que el disfrutado esta temporada. Tras vencer, con un jugador menos, a Los Barrios en el partido inaugural, los pupilos de Emilio Fajardo han encadenado una racha de siete encuentros sin conocer la derrota, acumulando a sus espaldas un buen saco de puntos. Seis victorias y un empate -frente al Pozoblanco- era la nómina que presentaban los azulillos a inicios del fin de semana. Sin embargo, la visita a Utrera se atragantó para el Xerez, que cayó con estrépito frente a los utreranos con un contundente 4-1. Con varias rotaciones en el once, probablemente pensando en el partido frente al Córdoba, el Utrera finiquitó el partido en la primera media hora con tres tantos rápidos. Pese a la derrota, los de Fajardo siguen encaramados en la parte alta de la clasificación, empatados a puntos con los equipos de play off a pesar de contar con entre uno y dos partidos menos que el resto de la tabla.

Así, dos viejos conocidos por El Arcángel completan la plantilla del Xerez CD: el guardameta Marc Vito y el extremo Iván Navarro. El primero, que salió de la disciplina blanquiverde en 2017 rumbo a Extremadura, ha pasado por Peralada, Ulot y Manresa antes de caer en las filas andaluzas. Iván Navarro, sin embargo, llegó al conjunto jerezano este mismo mercado estival tras disputar una campaña con el filial sin opción de ascenso al primer equipo por edad. Las puertas de la primera plantilla se le cerraron al sevillano, que encontró cobijo en el club azulillo. Además de los excordobesistas, Emilio Fajardo cuenta con un notable plantel a su disposición, con una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes. Viejos rockeros como Rubén Jurado, Álex Colorado o el ex del Puente Genil Migue García comparten vestuario con futbolistas jóvenes de cierta proyección como Óscar Jiménez, Joselillo o el propio Navarro. Partiendo desde un 4-2-3-1, con posibilidad a mutar al 4-4-2, el Xerez CD atesora un gran peligro ofensivo, por lo que el Córdoba tendrá que estar atento en las ayudas defensivas en un campo amplio y de césped natural, que favorecerá el estilo ofensivo de los de Germán Crespo. La Copa del Rey espera, y el Córdoba tendrá que demostrar de qué pasta está hecho para poder asegurar su pase.