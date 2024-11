La UD Almería y un favorito cerca de despertar

Son equipos que, por mucho que empiecen de manera irregular o las sensaciones no sean las mejores, su objetivo es estar en la zona cabecera de la tabla clasificatoria, y, además, es prácticamente su obligación, sobre todo por presupuesto y calidad de su plantilla. Solo son unos elegidos, eso sí, pero cuando la situación no va según lo previsto, los nervios comienzan a aparecer. Y es que la UD Almería no ha comenzado la temporada en Segunda División como de esperaba, ya que la irregularidad se impuso en un club que tenía en mente volver lo antes posible a la máxima categoría del fútbol español.

Lo previsible es que las entidades con más dinero tengan los mejores recursos para afrontar los diferentes retos que, en este caso, se autoimponen. Pero el fútbol es tan impresible que esto no suele ocurrir. Y es que lo que suceda en el césped no solo importa, ya que la planificación deportiva y la adaptación a la nueva categoría es crucial, cosa que le ha costado -y mucho- a una UD Almería que, a pesar de no conocer la derrota en las tres primeras jornadas después de empatar ante Real Sporting de Gijón y Real Racing Club de Santander, y vencer al CD Tenerife, su caída libre estaba cerca de llegar.

El conjunto dirigido por Rubi entró en una malísima dinámica, cayendo ante el Levante UD, Castellón y Eldense, y firmando las tablas frente al Éibar, lo que provocó que se situase, incluso, en posiciones de descenso a Primera RFEF. Todo ello elevaba el nivel de tensión que se vivía en una UD Almería que ya avisó de lo que podía desencadenar un no ascenso a Primera División esta temporada. “Si no lo conseguimos tendremos un gran problema”, explicó Mohamed El Assy, director general, el 25 de septiembre de 2024. Aun así, esta situación se ha conseguido solventar en cierta instancia.

Los equipos capaces de lo mejor y lo peor también tienen que tener la templanza de que su potencial sigue estando ahí a pesar de las derrotas. La UD Almería ha comenzado a despertar en las últimas cinco jornadas disputadas, donde solo ha conocido una vez la derrota ante el Real Oviedo -en el que salió con dos expulsados-, logró la victoria frente al Burgos CF, Real Zaragoza y Albacete Balompié, mientras que puntuó en la última salida de LaLiga Hypermotion ante la SD Huesca en El Alcoraz.

Por otro lado, la variedad y el gran potencial que tiene en su plantilla hace que Rubi tenga un verdadero quebradero de cabeza a la hora de hacer las alineaciones. Tanto fue así que en Huesca, por ejemplo, Arribas fue suplente, y, de hecho, fue el autor del 2-2 final. Aun así, el técnico catalán diseña un 4-3-3 con Luis Maximiliano en la portería, defensa de cuatro compuesta por Pozo, Kaiky, Edgar y Chumi. Línea en el centro del campo con Bruno Langa, Lopy y Melamed, mientras que la zona ofensiva está compuesta por Melero, Léo Baptistao y Luis Suárez, aunque, como ya se ha mencionado anteriormente, esto podría variar.