El tren del ascenso directo para el Córdoba CF

Pasajeros al tren. La alarma ya ha sonado, quedan pocos minutos para que se vaya. Sabes que tienes que entrar si quieres luchar por estar donde quieres al final del trayecto, o en su defecto la temporada. Ya se han utilizado demasiados medios de transporte e incluso expresiones como a lo bajini para plasmar el camino que el Córdoba CF ha ido recorriendo hasta llegar a luchar por el ascenso directo, cosa impensable hace unos meses. Sin embargo, lo que está claro, más allá de lo que se dice en redes sociales, es que la ilusión sigue intacta dentro de una escuadra blanquiverde que este domingo vuelve a coger el autobús para tratar de terminar su particular tourmalet lejos de El Arcángel.

Y es que el Córdoba CF tiene que manejar la decepción que supuso para todo su entorno el desaprovechar los dos goles de ventaja en el Estadio Romano José Fouto y que costó que el CD Castellón se fuese a cinco puntos de distancia con 24 por disputar. Por tanto, los pupilos de Iván Ania visitarán este domingo Valdebebas para enfrentarse al Real Madrid Castilla. La victoria es obligada, sobre todo para que el ascenso directo siga siendo posible en las últimas siete jornadas de la temporada regular dentro del Grupo II de Primera RFEF. Además, el otro objetivo a corto plazo del plantel califal también debe ser asegurar la segunda plaza para un hipotético play off, por lo que el triunfo también se considera capital en este escenario.

Ahora bien, el desafío no es fácil no solo por el rival y por ser lejos de Córdoba, sino que los blanquiverdes volverán a cosechar alguna que otra baja que hace que el esquema pueda variar nuevamente. Por un lado, Adri Castellano ocupa un lugar nuevamente en la enfermería, mientras que Antonio Casas ya está recuperado, pero Iván Ania ha confirmado en sala de prensa que no irá convocado para no arriesgar, obligando -o no- a nuevamente desplegar el 4-2-3-1 con Kuki Zalazar y Kike Márquez alternando la posición de falso nueve. Funcionó en la primera parte en Mérida, pero se deshizo ante San Fernando y en la segunda mitad en territorio emeritense.

En lo que respecta al rival y a pesar de la pobre dinámica, los chicos dirigidos por Raúl González, mítico exjugador nacional, han conseguido reaccionar en las últimas cinco jornadas para alejar los fantasmas de un posible descenso. De hecho, el Real Madrid Castilla ha logrado estar cerca de los números de los equipos de play off, superando a Recreativo de Huelva o Ibiza, y estando a tan solo dos puntos de Málaga o Castellón. Por tanto, no será un rival fácil para un Córdoba CF que tiene en este rival su bestia negra de los últimos 23 partidos.

Y es que la escuadra blanquiverde tan solo ha conocido la derrota en una ocasión desde el pasado 7 de octubre y curiosamente fue en El Arcángel ante el Real Madrid Castilla, en el primer partido del año. En aquel entonces, el Córdoba CF estaba inmerso en una minicrisis, sobre todo por la calidad de su juego que había entrado en plena caída y que se acrecentó con el empate frente al Atlético Baleares y esta caída en su propio estadio. Ahora, la entidad califal no quiere perder el tren del ascenso directo y saltará al césped de Valdebebas sabiendo en todo momento qué ha ocurrido con el CD Castellón en su encuentro ante el Intercity.