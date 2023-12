Varios testigos le dicen al juez que el Córdoba CF SAD tenía “un consejo de administración de paja”

El juicio entorno al segundo concurso de acreedores abierto por el Córdoba CF sigue su curso con la tercera sesión del mismo, dedicada, en su mayoría, a las comparecencias de distintos testigos tanto de manera presencial como telemática. Diego Medina -consejero-, Antonio Romero Campanero -consejero-, Juan Ramón Berdugo -letrado interno y secretario no consejero-, Joaquín Vigueras -representante de Sergi Guardiola-, Carlos Suárez -presidente en aquel momento del Real Valladolid-, Javier Gómez -máximo responsable del control económico de LaLiga- y Javier Bernabéu -perito- fueron los citados para declarar ante la atenta mirada del juez y los letrados.

Diego Medina, exconsejero: “Ni siquiera nos decían los gastos ni los presupuestos del equipo”

La sesión comenzó con los testimonios de Diego Medina Morales y Antonio Romero Campanero, consejeros de la entidad durante el mandato de Jesús León en el Córdoba CF. Medina, que ha sido miembro del consejo de administración blanquiverde en varias etapas -entre 2005 y 2008, además de ser posteriormente como presidente de la Fundación-, ha reconocido que llegó al consejo “por una llamada de León, prácticamente en Navidad, en la que me dice que si me interesa participar con mi experiencia”. Desde ese momento, y como representante persona física de Grucal Properties-cada uno de los consejeros representaba una empresa propiedad de Jesús León-, ejerció en funciones como consejero del club.

Uno de los datos más llamativos que ha aportado Diego Medina es el hecho que en las reuniones del consejo no se trataban “cuestiones esenciales como la situación económica”, detallando que “ni siquiera nos decían los gastos ni los presupuestos”. Según su testimonio, a 31 de diciembre de 2017, la situación del Córdoba CF era “más o menos normal”, aunque posteriormente, vista la marcha del equipo, en mayo de 2018 requirió al presidente que le dispusieran “una serie de cosas, como el estado económico del club”. Ante esta petición, tan solo un día después, el 8 de mayo, Medina recibió dos burofax con el que Jesús León le cesaba tanto como representante de Grucal Properties en el consejo, como también presidente de la fundación. “Entiendo que fui cesado debido al requerimiento que hago”, ha expuesto, añadiendo que la única persona del consejo que le cuestiona sobre esta pregunta es, precisamente, otro de los citados, Antonio Romero Campanero.

Romero Campanero, exconsejero: “Era un consejo de administración de paja”

El propio Romero Campanero ha tomado la palabra posteriormente como testigo, asesor jurídico deportivo del Córdoba durante más de diez años, así como consejero en la administración de Jesús León. De nuevo fue el propio montoreño el que le propuso para entrar al consejo, ya que tenían “una buena relación”. Sin embargo, pronto se torcería, ya que en julio del 2018 la relación era “muy tirante”, ya que el consejo no tenía “noticia de nada, era un consejo de administración de paja, no sabíamos ninguna de las decisiones que se estaban tomando”. De esta manera, tan solo se presentaron en marzo las cuentas a fecha de diciembre de 2017, en las que rezaba que había “un millón de euros en caja”.

Y es que, poco a poco, Romero Campanero fue siendo consciente de la situación económica “por percepción”, ya que se dejó de pagar a acreedores, e incluso al restaurante en el que comían. Pese a su percepción, ante una “situación deportiva mala”, el consejero no quiso causar ninguna alteración en lo deportivo y decidió esperar a final de temporada para solicitar su salida del club. Durante este periodo de tiempo ha reconocido que tenía información por parte de la LFP de la mala situación económica del club, que reforzaba sus percepciones, y una vez sale Luis Oliver del club, entiende que “León no podrá mantener el club solo, sin sustento económico, una temporada más”.

Por último, el antiguo consejero ha subrayado que su salida orbita, sobre todo, en que el consejo de administración no tenía constancia “de la contratación de la dirección deportiva ni de los jugadores”, cuyos sueldos le preocupaban más que el sueldo del propio Jesús León. “Me llamaba la atención por el límite salarial. Me preocupaba que se hicieran engranajes financieros y cobrasen de otra manera, con contratos a largo plazo que entrasen en vigor en la temporada siguiente. Un club de fútbol tiene un control exhaustivo por parte de la LFP, por lo que tenías que estar al día tanto por LaLiga como la RFEF, pero LaLiga lo controla mal. El mecanismo que tiene la LFP es muy deficiente”, ha apuntado al respecto, reincidiendo en que, pese a ello, durante su estancia en el club no se ejecutó “ninguna palanca” financiera como solicitar el adelanto de los derechos de televisión. De igual manera, ha subrayado que no cree que hubiese “dinero en B” para pagar a los futbolistas, ya que “en un club de fútbol no se puede generar dinero en B, a no ser que lo ponga el socio mayoritario”. Por último, ha culminado su participación recordando que “a efectos prácticos, entiendo que hemos sido consejeros”, pero que no han “participado en nada”, ya que “el club lo manejaba Jesús León, Luis Oliver y su equipo”.

Juan Ramón Berdugo, exsecretario no consejero: “Los consejeros eran representantes personas físicas de empresas de Jesús León”

En tercer lugar llegó el turno de Juan Ramón Berdugo, el que fuese por aquél entonces letrado interno del Córdoba CF entre junio de 2018 y agosto de 2019, además de secretario no consejero, encargado de redactar las actas. Durante su comparecencia, ha reconocido que no había “contenido extramuros de lo visto en las actas”, así como ha aclarado que los consejeros eran representantes personas físicas de empresas del propio Jesús León, una situación que se mantuvo “hasta principios de enero de 2019, donde se cesan como representantes y entran al consejo como personas físicas”. De esta manera, concluyeron las declaraciones en lo referente a los términos que rodeaban a los consejeros de Jesús León, dando posteriormente paso a abrir el tema económico del club en estas temporadas, con las ventas de Sergi Guardiola y Álvaro Aguado, así como el límite salarial impuesto por LaLiga como temas centrales del mismo.