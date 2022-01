La sala de máquinas recupera efectivos

Nuevo año, nuevos efectivos, aunque las caras son recordadas por la mayoría de los cordobesistas que ocupan cada partido su sitio en El Arcángel o los que deciden verlo a través de las diferentes plataformas televisivas. El parón navideño ha venido ideal para el Córdoba, ya que ha podido recuperar a muchos jugadores que cayeron lesionados a lo largo del último tramo del año 2021 y que ahora quieren volver al terreno de juego para seguir cogiendo minutos. Además, el técnico Germán Crespo tenía un claro déficit en el centro del campo, ya que con las lesiones de Álex Bernal y Alejandro Viedma, Toni Arranz y Javi Flores sostenían todo el juego blanquiverde e incluso sus piernas ya comenzaban a tener demasiada carga de partidos, pero esto parece que va a terminar.

En efecto. Todo parece indicar que el sevillano Álex Bernal estará disponible para el partido que enfrentará al Córdoba y al Vélez, siendo este el último choque de la primera vuelta. El mediocentro blanquiverde fue titular desde que arrancó la temporada, convirtiéndose así en una pieza fundamental para Germán Crespo. Sin embargo y como le ha pasado a la mayoría de los jugadores califas que han sufrido algún que otro contratiempo físico, la acumulación de minutos debido a la disputa de la Segunda RFEF y la Copa RFEF le pasó factura, cayendo lesionado con una rotura fibrilar que le ha hecho estar fuera de la dinámica grupal desde la jornada diez, por lo que lleva sin vestirse de corto tres meses.

Aun así, la vuelta de Bernal ha tardado más en producirse por mera precaución. El centrocampista blanquiverde podía haber forzado en los dos últimos encuentros del año ante Ceuta y Mensajero, pero una posible recaída hizo que todos los involucrados diesen marcha atrás y eligiesen el inicio del 2022 como fecha de su regreso. Gracias a esta vuelta y a la reincorporación de Alejandro Viedma en la sesión del miércoles, el centro del campo del Córdoba CF vuelve a tener a todos sus efectivos disponibles, logrando una mayor polivalencia en la zona de creación, donde Toni Arranz y Javi Flores se veían sin un recambio puro.

En estos casi tres meses que ha durado la lesión de Álex Bernal, no han sido pocas las soluciones que ha tenido que ingeniar Germán Crespo para dar descanso tanto a Toni Arranz como Javi Flores. En primer lugar, Julio Iglesias era la opción más viable y que mejor encajaba en el esquema del técnico nazarí, pero, al igual que el resto de sus compañeros, la carga física le ha terminado mermando, no consiguiendo una regularidad en cuanto a minutos disputados se refiere por diferentes lesiones. Gracias a estas ausencias, el preparador granadino optó por utilizar piezas clave del filial como es el caso de Christian Delgado, un futbolista que, a pesar de no tener experiencia en el primer equipo, ha rendido a la altura de los más veteranos, sobre todo en la Copa RFEF. Sin embargo, el retorno de todos los efectivos en el mediocampo le dejará en un segundo plano, logrando así una regularidad en el filial y que todos los jugadores que visten la elástica de la primera plantilla vuelvan a tener protagonismo sobre el tapete cordobés.