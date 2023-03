Así queda la clasificación del Córdoba CF tras la vigésimo sexta jornada en Primera RFEF

Otro paso atrás. Bien es cierto que no perdió, pero el Córdoba CF volvió a dejar una sensación irregular tras no poder pasar del empate (sin goles) en la cancha del Talavera, penúltimo clasificado del Grupo I. Un punto que envía de nuevo a los blanquiverdes a la quinta posición tras la victoria del Racing de Ferrol, y que aleja aún más el ascenso directo, ya que el Alcorcón tampoco falló. Con todo, el empate del Celta B evitó que los de Germán Crespo salieran del play off, mientras que el Deportivo de la Coruña empató también y el Real Madrid Castilla cayó en el tiempo de descuento.

