Puga y su deseo de seguir “más tiempo” en el Córdoba CF

La exigencia es máxima y la competencia, por ende, también. El Córdoba CF está marcando un intratable ritmo en el arranque de competición, en la que todo está transcurriendo a niveles óptimos. Tanto que es muy difícil sumar minutos dentro de un plantel que, pese a que el plan de Germán Crespo es rotar lo máximo posible, está ofreciendo un rendimiento sobresaliente. Muestra de ello es el caso de Puga, quien fue el pasado curso una de las grandes revelaciones del cuadro blanquiverde, pero cuya participación está siendo más intermitente este curso. Eso sí, no cabe duda que continúa siendo una de las voces más autorizadas del vestuario, y tal que así se expresó en sala de prensa tras el choque ante el Rayo Majadahonda.

Con todo, cabe puntualizar que buena parte de esa suplencia viene lastrada por los problemas físicos que ha sufrido el jugador, el cual admitió que “el único problema” que ha tenido es que se le suelen “subir los gemelos”, por lo que desde el club están “intentando mirar de dónde viene el problema para cubrirlo”, pero subraya que no está “lesionado ni nada” y están tratando de “encontrar la fórmula para llegar a los últimos minutos bien”.

Sobre su gran actuación frente al cuadro madrileño, el lateral expuso que lo había hablado con Carracedo pues se había encontrado “muy cómodo, y él también”, ya que a él estos partidos le “favorecen” porque “el rival está metido en tres cuartos de campo. Me he encontrado muy a gusto, como hacía tiempo que no me encontraba”.

En lo que respecta al gran inicio de campaña, Puga reconoce que ni ellos mismos se lo esperaban, pero “entrenando ya te das cuenta del nivel que tenemos, la exigencia que nos mostramos unos a otros, la competencia” y “te das cuenta de que si no juegas al máximo nivel, no juegas, y así te autoexiges cada vez más, por lo que no me ha extrañado que estemos así”. Aún así, afirma que el nivel de exigencia del equipo es “súper alto” y eso “no lo había visto nunca”.

Un futbolista que finaliza contrato en junio de 2023 y, aunque “no hemos hablado nada, por lo menos que yo sepa”, espera que “poco a poco se vaya solucionando el tema y poder seguir aquí más tiempo. Hoy me llama la afición, llevo tres años espectaculares aquí, me pilla cerca de casa, y no tengo nada malo que decir del Córdoba ni de Córdoba”.