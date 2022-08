Pablo Picón: “Voy a pelear por ser titular en el Córdoba CF”

El último en llegar ya ha tenido, además, su comparecencia pública. Lleva poco más de una semana en la dinámica del equipo, por lo que tiene ante sí un duro reto para coger el ritmo de sus compañeros y a la vez lograr ese propósito añadido de ser una notable competencia bajo palos. En efecto, la salida de Jaylan Hankins propició que el Córdoba CF tuviera que salir de nuevo al mercado, donde se hizo con los servicios del joven meta valenciano Pablo Picón, que llega tras desvincularse del filial del Levante.

El propio Juanito, director deportivo blanquiverde, ha acompañado al arquero en su presentación oficial, que se ha celebrado en la sede de Supermercados Piedra, uno de los patrocinadores principales de la entidad. El gaditano ha recalcado que él conocía personalmente a Pablo y tuvieron la “suerte de que estaba libre”. El director deportivo realza que, pese a su juventud, es “un portero con experiencia”, haciendo hincapié en que “con el cambio ganamos”, pues “Jaylan había estado en el segundo equipo el año pasado y no tenía experiencia en la extinta Segunda B, que ahora es lo más parecido a Primera RFEF”, por lo que Picón “reunía las características necesarias”, también para “competir con Felipe Ramos y Carlos Marín”, pues “no queríamos un portero de relleno. Es un jugador para competir de tú a tú con estos dos porteros”.

Eso sí, el jugador llega con desventaja con respecto a sus compañeros, pero “viene con la ilusión y las ganas de competir ese puesto”, ha especificado Juanito. Unas palabras que ha agradecido el futbolista, quien admite que pese a llevar “poco tiempo”, lo cierto es que “la acogida ha sido increíble”.

“La idea es darlo todo por el club y devolverlo donde se merece, que es al fútbol profesional”, afirma, reconociendo que parte con “desventaja” pero va a “aportar en los entrenamientos y a base de trabajo se peleará por un puesto”, debido a que “soy el tercer portero en llegar, pero no me considero el tercer portero. Ahora mismo sí, no soy tonto, por el hecho de que ellos llevan mes y medio, pero no es mi plan de futuro. Voy a pelear por ser titular. Luego el mister decidirá”.

En lo que respecta a la operación, Pablo Picón recuerda que se encontraba sin equipo y esperaba “encontrar algo en Primera RFEF”. Fue entonces cuando vio “en redes sociales que el tercer portero de aquí se había ido, mi madre también me lo comentó. Hablé con mi representante, ellos estaban encantados, nosotros también y fue muy rápido. Un día estaba en Valencia tranquilo y al siguiente ya estaba viajando”.

Asimismo, sobre sus dos compañeros en portería dice que tienen “muchísimo nivel” y “los entrenamientos de porteros dan sus frutos. El ritmo con el que llegué y el que tengo ahora es muy distinto” y “luego los entrenamientos con el equipo muy bien”. Finalmente, al ser preguntado sobre el sistema de juego del equipo, el valenciano expone que le gusta ya que “es un estilo que va de la mano del mío. Se me hizo mucho más fácil firmar cuando me dijeron que el entrenador pedía jugar con balón, estar tranquilo y es algo que yo puedo aportar perfectamente”.