Pablo Alfaro: "No puedo reprochar nada a mis jugadores"

Vuelta al fracaso. La temporada del Córdoba está dejando mucho que desear a su propia hinchada. Después de afirmar que el objetivo era ascender a Segunda División lo antes posible, la plantilla dirigida por Pablo Alfaro se encuentra actualmente a una distancia considerable para poder permanecer en la tercera categoría del fútbol español. Un auténtico fracaso, como han catalogado desde la cúpula del club, que se ha visto acrecentado en el encuentro ante el Cádiz B. Los blanquiverdes tenían la obligación de ganar para seguir optando a esas dos plazas que te aseguran un puesto en la Primera RFEF para la próxima temporada, aunque finalmente no ha sido así. La entidad califal sufre su segunda derrota consecutiva en un momento crucial del presente curso, siendo superado en varias fases del partido por el filial gaditano. Por ello y en su paso por sala de prensa, el técnico Pablo Alfaro ha admitido que la falta de acierto de cara a puerta de sus jugadores ha marcado el devenir del encuentro. "No puedo reprochar nada a mis jugadores", explica el entrenador.

Un Alfaro que ha querido recalcar que el trabajo de su plantilla ha sido muy bueno, aunque no le ha valido para ganar ante el peor equipo del subgrupo en cuanto a números se refiere. "Hoy nos vamos con la sensación de que hemos hecho casi todo lo que hay que hacer para ganar un partido de fútbol. El primer golpe que recibimos ya fue grande porque ha sido el gol prácticamente recién comenzado el partido, pero luego el encuentro ha estado siempre enfocado hacia una dirección. Sabíamos de las virtudes del filial del Cádiz, además de la calidad y de la velocidad de sus hombres de arriba, pero hoy hemos hecho un partido para ganarlo, dándole continuidad e intentando dar amplitud en ataque. Hemos llegado mucho más con sendas ocasiones que han repelido el palo", añade un técnico que aún mantiene la esperanza. "Hay días que no sabes lo que tienes que hacer para vencer. Este deporte es así de caprichoso y a mis jugadores no le puedo reprochar nada. El último gol ha sido testimonial y con el equipo volcado para intentar empatar. No nos queda otra que levantarnos y apurar nuestras opciones matemáticas hasta el final".

Por otro lado, el ex entrenador del Ibiza ha sacado la cara por su plantel y ha admitido que "el equipo quería ir a ganar", pero "los partidos no se ganan en el minuto uno y todo lo que vaya sucediendo pues nos va influyendo a favor o en contra. El primer golpe de hoy ha sido el primer gol. A raíz de ahí hemos hecho casi todo lo que hay que hacer para ganar un partido de fútbol. El equipo ha tenido el balón para ganar, ha dado continuidad al juego, ha logrado amplitud y ha sido el día donde más ocasiones hemos tenido. Ha sido un día que nos hemos golpeado contra lo infortunio", asevera un Alfaro que valora las permutas hechas a lo largo de la segunda mitad. "Los cambios han dado frescura hoy. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, pero nos vamos sin botín. Lo único que ha faltado hoy es aprovechar las ocasiones porque, manteniendo el respeto al rival, hoy era un partido para un 1-3 o 1-4. La situación está más complicada todavía, pero el Córdoba no puede bajar los brazos hasta que no tenga posibilidades matemáticas de no poder alcanzar el objetivo. Es nuestro único objetivo y no podría ser", apunta.

Mientras tanto y al ser preguntado por no gastar los cinco cambios permitidos en las tres ventanas existentes, Pablo Alfaro ha vuelto a subrayar que las permutas le han dado un plus de energía al plantel cuando más lo necesitaba porque "el equipo estaba bien posicionado y estaba haciendo todo por ganar. Si cualquiera ocasión de las seis o siete que hemos tenido la hubiésemos metido pues hubiera significado un plus. Miguel ha entrado porque tenía opciones entre líneas. Otro cambio ha sido porque Nahuel estaba físicamente mal y Moussa le ha dado ese vigor al final. Hoy hemos acabado con dos delanteros porque Diego era más complementario. Tienes que alimentarlos con Miguel y Diego para bajar a esa mediapunta y seguir progresando. Lo que hay que hacer cuando juegas con más gente arriba es alimentarla y que sean complementarios. Esas han sido las intenciones de los cambios. Nos ha faltado el gol y ojalá hubiera llegado en la primera parte", añade un Alfaro que insiste en que "cosas van a ocurrir seguro porque siempre pasan. Lo que nos queda es seguir apretando los dientes y competir hasta el último instante. Vamos a intentar no estar fuera hasta el final. Quedan nueve puntos en juego, pero no podemos bajar los brazos y rendirnos"