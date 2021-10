Un nuevo Tamaraceite busca reivindicarse

De conjunto revelación la pasada campaña, a un inicio más que decepcionante. El Tamaraceite, que sorprendió a propios y extraños el año pasado en su temporada como recién ascendido a Segunda División B, no ha podido empezar de peor manera esta campaña, con tan solo un punto de doce posibles. El conjunto canario no ha podido demostrar, al menos de momento, esa solidez y buen trabajo en bloque que demostró la pasada campaña, en la que puso en serios aprietos al Córdoba durante los dos encuentros en los que se cruzaron. En el partido de ida de la segunda fase, el cuadro blanquiverde -por aquel entonces dirigido por Pablo Alfaro- pudo sumar una victoria, aunque no sin sufrir. El tanto anotado por Bernardo Cruz en el minuto tres de partido valió el triunfo, pero los canarios, pese a jugar con un jugador menos durante más de una hora, tuvieron el empate en el último minuto de juego desde los once metros. En el encuentro de vuelt, -partido donde Germán Crespo debutó al frente del banquillo cordobesista-, los califas no pudieron pasar del empate a uno, que a la postre ha acabado siendo el único partido de liga en el que Germán Crespo no ha sumado tres puntos hasta el momento.

Entrando ya en el propio Tamaraceite y en los partidos previos disputados por los canarios, ese único punto logrado frente al CD Mensajero les ha llevado a la cola de la clasificación, compartiendo el último puesto con el Vélez -aunque los canarios gozan de una mejor diferencia de goles-. Tras una pretemporada irregular, en la que el conjunto dirigido por Pachi Castellano tan solo pudo vencer en dos ocasiones durante los noventa minutos, por otras dos en las que logró la victoria en penaltis, el inicio liguero ha seguido esa tónica.

De hecho, el debut en el Juan Guedes frente a la UD San Fernando no pudo ser más trepidante. Los locales se adelantaron en los primeros minutos gracias a un doblete de Edu Cruz, pero la UD San Fernando remontó en otros diez minutos, colocando el 2-3 en el minuto 39. Tras el descanso, Tarajano aumentó la distancia para los visitantes, y el tanto del excordobesista López Silva desde los once metros tan solo sirvió para maquillar el resultado. El posterior empate frente al Mensajero significó el primer punto para los grancanarios, que desde entonces no han vuelto a ver puerta. La victoria por 0-2 del Antequera en el Juan Guedes, y el 1-0 cosechado por el San Roque condena a los hombres de Pachi Castellano a copar el penúltimo puesto en la clasificación de este grupo IV de la Segunda RFEF.

La marcha de Chus Trujillo, junto a la de gran parte de la plantilla durante el mercado estival, ha condicionado un inicio de un Tamaraceite que busca repetir la gesta del pasado año y volver a conseguir la permanencia -pese a que la anterior campaña acabase siendo un descenso de facto tras la reorganización de las ligas realizada por la Real Federación Española de Fútbol-. Pachi Castellano, ayudante en el banquillo del mencionado Trujillo la pasada campaña, ha sido el elegido para tomar las riendas de un equipo que no acaba de arrancar, pero que tiene calidad en su plantilla para, por lo menos, plantar cara a la mayor parte de los equipos del Grupo IV.

Las diez incorporaciones cerradas durante la ventana de fichajes aún no han logrado la adaptación deseada y eso, sumado a la baja de David González, llamado a ser uno de los puntales del equipo en el ámbito ofensivo, ha provocado este mal inicio liguero para el Tamaraceite. Pese a todo, parece que el ariete podrá debutar esta temporada frente al Córdoba, lo que puede insuflar de ánimos y confianza a un equipo que, hasta este momento, se ha mostrado carente de ello, pero que, si puede llegar a mostrar el nivel visto durante la pasada campaña, puede poner las cosas muy complicadas al conjunto dirigido por Germán Crespo.