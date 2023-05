El nuevo rumbo del Córdoba CF de Monterrubio: lo principal, sobre el verde

Antonio Fernández Monterrubio lleva apenas unos días al frente de la directiva del Córdoba CF como nuevo consejero delegado, aunque ya se conocen ciertas pinceladas del proyecto que tiene en mente el nuevo CEO blanquiverde. Con muchas incógnitas aún por resolver, aunque sí hay una cosa que parece medianamente clara. Y es que la ambición, al menos desde el punto de vista del sevillano, no va a ser negociable en la nueva temporada que se presenta para la entidad. Es innegable que el dirigente tiene mucho trabajo por delante, aunque es cierto que, de momento, no se espera ninguna decisión clave dentro del club. Al menos, hasta que finalice definitivamente la temporada y se sepa realmente dónde estarán el próximo año los principales equipos cordobesistas. Sea como sea, ya se conoce que el primer plantel seguirá en Primera RFEF, aunque falta cerrar el choque ante el Badajoz; el femenino descendió; y el Córdoba B se encuentra a una eliminatoria de distancia del ascenso a Segunda RFEF.

Entre el amargo episodio visto en Mérida, que dejó a los de Mosquera sin opciones matemáticas de Copa del Rey, y el dulce sabor de boca cosechado por los jóvenes pupilos de Diego Caro al doblegar al Salerm Puente Genil en la final autonómica, entre esos dos episodios tan dispares se ha movido Monterrubio en sus primeros días de trabajo en El Arcángel, que se avecinan frenéticos, teniendo como principal prisma de acción todo aquello que ocurra sobre el verde. El primer equipo será igualmente el sustento protagonista en el plan de acción del sevillano, que se marcará de nuevo el reto de la promoción al fútbol profesional. Para ello, la mayor parte de los esfuerzos deben ir dirigidos hacia esta sección, mientras todo lo demás debe ser un apoyo que sume en dicha tarea.

La apuesta, al menos por lo que se ha dejado entrever desde la propiedad, parece ir encaminada firmemente hacia el ascenso, por lo que todo hace indicar que el Córdoba CF mantendrá un presupuesto relevante dentro de la categoría, pese al conocido déficit que supone competir en Primera RFEF. Igualmente, resolver la incertidumbre en torno a la cesión del estadio, que debería aplicarse como una fuente de ingresos determinante en el momento de volver a Segunda, y la situación de la Ciudad Deportiva, son otros de los aspectos que encabezan la lista de tareas del consejero delegado.

Sea como sea, como ya se ha dicho, no se esperan decisiones significativas, al menos, hasta que el curso llegue a su fin oficialmente. Y entre ellas, hay muchos aspectos en el aire, como es la propia continuidad de la dirección deportiva, teniendo en cuenta que Juanito y Raúl Cámara han sido dos de las personas que más han trabajado conjuntamente con Monterrubio en sus primeros días en la entidad, además de los distintos cambios que se produzcan en la plantilla. Lo que parece seguro es que Manuel Mosquera no seguirá, ya que su contrato finaliza una vez acabe la campaña y no tiene opción de prórroga, por lo que vuelven a salir a la palestra las opciones de Munitis, que ya se tanteó tras la marcha de Crespo, Alberto González o incluso el propio Diego Caro.