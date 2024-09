Noche de redención entre hermanos

Ni tanto ni tan poco. El Córdoba CF ha protagonizado un inicio de temporada marcado por los contrastes, por la adaptación a la categoría y, sobre todo, por la falta de resultados favorables a pesar de haber hecho méritos para haber logrado más. Los blanquiverdes tan solo suman un punto de los nueve posibles tras los tres primeros partidos, pero lo cierto es que la imagen mostrada ante Mirandés y Burgos CF dista mucho de lo presenciado en el Martínez Valero, donde los califas se deshicieron de una manera estrepitosa para acabar cayendo por 3-1, aunque el resultado pudo ser mucho más abultado.

Así, la vuelta a casa de los de Iván Ania no fue precisamente una fiesta, sino más bien todo lo contrario. En la cabeza de todos está revertir una situación que, aunque es aún precaria, este último duelo ha agravado brutalmente. Debe de reaccionar cuanto antes el conjunto califa para sumar su primera victoria, y comenzar a andar en la senda de los buenos resultados, olvidando lo del Martínez Valero y reenganchando a una afición que ha comenzado crispada con el equipo, en parte también, por lo ocurrido en los despachos. Así, el duelo ante el Málaga CF se torna clave para revertir el rumbo de la situación.

Es, quizás, el rival idóneo en el momento correcto, aunque por todos es sabido que en esta categoría no hay rival fácil, y menos aún si se habla de todo un Málaga CF. Sin embargo, la condición de recién ascendido de los malacitanos puede ayudar al Córdoba CF a la hora de no pagar tan caros sus errores, y tratar así de sumar su primera victoria. La posible llegada de Isma Ruiz a la convocatoria también ayudará, aunque se esperan varios cambios por parte de Iván Ania en el once tras lo ocurrido ante el Elche CF. De esta manera, la conjura dentro del vestuario blanquiverde es total para tratar de hacer olvidar lo pasado, y comenzar un camino de ilusión y esperanza en esta cuarta jornada de liga regular.

En lo que se refiere al conjunto malacitano, convertido prácticamente en hermano estos últimos meses tras el ascenso de ambos equipos a LaLiga Hypermotion, lo cierto es que las bajas se han ensañado en cierto exceso con la plantilla de Sergio Pellicer. No podrá contar el técnico malaguista con Álex Pastor -sancionado-, Aarón Ochoa -compromisos internacionales-, Víctor García -lesionado-, Kevin Medina -lesionado-, Julen Lobete -lesionado- y Larrubia -lesionado-. Seis bajas importantes, y la duda de Ramón, para un plantel que, eso sí, se ha mostrado extraordinariamente eficiente y potente en estas primeras jornadas de competición.

Y es que el Málaga CF aún no conoce lo que es perder en LaLiga Hypermotion esta temporada. De hecho, la última derrota de los malacitanos data, precisamente, del último duelo ante el Córdoba CF, allá por el mes de abril en El Arcángel. El ascenso fue el culmen de una notable temporada para ellos, y la adaptación a la categoría ha sido plena por parte de Sergio Pellicer y los suyos. Así, los 'boquerones' arrancaron la temporada con un notable empate en su visita al Racing de Ferrol (2-2), tan solo frustrado por un doblete del excordobesista Eneko Jauregui; y prosiguieron un un empate (1-1) ante el Mirandés en La Rosaleda. En la jornada previa al duelo ante el Córdoba CF, los de Pellicer lograron sumar su primera victoria de la temporada (2-1), al culminar una épica remontada en inferioridad numérica ante el Albacete Balompié.