Monterrubio: “Un partido no cambia la planificación del mercado”

La víspera de Reyes, con la ilusión desbordada por los niños y niñas en las entrañas de El Arcángel, ha servido también para que hable de nuevo públicamente Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado del Córdoba CF, y quien ha querido hacer un poco de repaso actual de la situación del club desde el punto de vista institucional. Y sin duda alguna, el tema estrella actualmente es el del mercado de invierno que, coincidiendo con unas fechas tan marcadas, el CEO blanquiverde ha reconocido que ha pedido “algunas cosas, que se cumplan todos nuestros sueños”.

Con todo, afirma que, pese a la derrota ante el Castilla, el mercado “se mira igual”, ya que “la planificación no se puede cambiar por un partido, sea bueno, malo o regular”. Además, “el partido no nos dijo nada que no supiéramos ya”, por lo que “hay que esperar a ver cómo está el mercado”. Sea como sea, admite que lo que se busca es un central y un atacante polivalente.

Asimismo, Monterrubio ha insistido en que espera que “este año traigan muchas cosas buenas para todos”, además de mostrarse “muy contento de llevar ilusión a todos los niños cordobesistas”, dado que “este es el futuro, que los niños vengan al estadio, ayer había muchos” y “es una de las líneas de trabajo con los programas educativos que estamos intentando poner en marcha, de traer a niños de los colegios y hoy es muy gratificante”.

Sobre el duelo de este jueves ha expuesto que les hubiese gustado “empezar con una victoria, terminamos el año con el equipo en un nivel altísimo, compitiendo muy bien, con buenas sensaciones, y ayer nos quedamos con ese ansía de ganar, que nos hizo perder el partido”, recordando que “decíamos de broma que nosotros dejábamos las navidades para el verano, queríamos continuar porque el equipo estaba muy enchufado, y sigue enchufado, es un partido y tuvo ese ansía de ganar. El empate no era malo”.