Luismi Redondo: "Tengo la suerte de que estoy entrenando con los mejores"

Renovar a pesar de lo ocurrido durante el pasado año. La llegada de Infinity a la dirección del Córdoba CF traía consigo un objetivo primordial en un plazo corto de tiempo. Y es que este grupo inversor quería fortalecer las categorías más inferiores con el fin de que el primer equipo tuviese un futuro sano sin contar con un desembolso excesivo en los próximos mercados de fichajes. Gracias a esto, el filial blanquiverde obtuvo una gran cantidad de caras nuevas, aunque varias pronto tuvieron bastante participación a las órdenes de Juan Sabas. Una de ellas fue un Luismi Redondo que llegaba procedente del Ciudad de Lucena y que no solo se hizo un hueco en las convocatorias del Córdoba CF en Segunda División B, sino que llegó a jugar como titular en la recta final del campeonato liguero donde el cuadro blanquiverde luchaba por entrar en Primera RFEF para el presente año. Este gran nivel mostrado por el extremo plasentino le ha llevado a ampliar su vinculación con el cuadro cordobés. "Desde el primer momento que me comunicaron que el club me quería renovar yo lo tuve más que claro", admite el jugador ante los medios de comunicación.

Por su parte, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha dirigido unas palabras al recién renovado, siendo una apuesta tanto del club como del propio jugador. "Se ganó por su rendimiento el puesto en el Córdoba y hemos decidido su continuidad con ficha del primer equipo. Confiamos en su calidad y ya en la temporada anterior la sacó a las órdenes de Germán Crespo". Mientras tanto, Luismi Redondo ha agradecido la confianza depositada en su figura y añade que no dudó en nada la ampliación de su contrato. "Desde el primer momento que me comunicaron que el club me quería renovar, yo lo tuve más que claro. Quería seguir aquí y quiero darle lo máximo al club para conseguir los objetivos propuestos", asevera un extremo que confía en Germán Crespo para dirigir al primer equipo. "El entrenador te exige un montón y ya lo hacía cuando bajaba al filial. Es un míster que me conoce y me exigirá lo máximo como a cualquier futbolista del primer equipo".

Sin embargo, Luismi sabe que la competencia en su puesto es muy alta. De hecho, el plasentino deberá competir con profesionales como Miguel de las Cuevas y Javi Flores para hacerse un hueco en el once inicial. Aun así, el jugador sabe que esta es una oportunidad única e intentará aprender de futbolistas que han llegado a las máximas categorías de este deporte. "Tengo la suerte de que estoy entrenando con los mejores. Tener mucha rivalidad hace que mejores un montón y puedes fijarte en las cosas buenas que tienen tus compañeros", asevera un Redondo que confía en ir partido a partido con el objetivo de conseguir las metas propuestas. "Este año vamos a ir paso a paso. Estamos preparando la pretemporada para llegar a tope y tenemos que dar lo máximo".