Otro que se le escapa al Córdoba CF: Alberto Solís firma con el Real Unión

De momento, no llegan noticias favorables. El Córdoba CF sigue inmerso en un duro e intenso trabajo de mercado, donde aún tiene que sellar varias incorporaciones para completar la plantilla, algunas de ellas muy relevantes con el fin de hacer realmente un equipo competitivo para aspirar al ascenso. Sin embargo, y pese a que se insiste en que se está trabajando continuamente en la sombra, lo cierto es que no llegan novedades favorables, tanto para los intereses del propio plantel, como por la propia ilusión de los aficionados, cada día más impacientes por conocer nuevos nombres. Pese a todo, la marea blanquiverde no defrauda, ya que recientemente se conoció que se han superado ya los 10.000 abonados para el próximo curso, siendo el cuadro califa uno de los más importantes en ese sentido de la Primera RFEF.

Las bajas del Córdoba CF encuentran sitio entre Primera y Segunda RFEF

Sea como sea, se espera que la entidad realice aún al menos seis operaciones más, siendo muy necesario reforzar los puestos de mediapunta o la delantera, donde actualmente se encuentra muy solo el rambleño Antonio Casas. En este sentido, uno de los nombres que parecían estar más cerca de firmar por el conjunto cordobesista era el de Alberto Solís, quien finalmente ha descartado la oferta del Córdoba CF. Dicho interés lo adelantó hace algunos días el periodista Ángel García, y todo hacía indicar que el jugador sevillano iba a recalar en El Arcángel, después de que la Cultural decidiera prescindir de sus servicios.

De hecho, se especulaba que había tenido una oferta del Lugo, pero que la rechazó al querer jugar más cerca de su tierra. No obstante, todo eso finalmente ha quedado en nada, teniendo en cuenta que el futbolista se marcha a Guipúzcoa. En efecto, ya que el Real Unión Club ha confirmado este mismo miércoles que ha llegado a un acuerdo para que el centrocampista andaluz juegue en Irún, donde firma por una temporada.

Por tanto, otra opción que se le escapa a la dirección deportiva blanquiverde, obligada a apretar los esfuerzos en las próximas horas. Es más, ya no es solo por el propio sentir de los aficionados, sino también por la necesidad de Iván Ania de poder trabajar lo antes posible con la plantilla lo más completa que se pueda. El equipo cuenta únicamente con 15 futbolistas a día de hoy, más los chavales del filial que están ayudando en los entrenamientos, y el próximo 5 de agosto vuelven los compromisos amistosos.