Larga vida al Córdoba CF: 70 años de hitos y leyendas

El Córdoba CF cumple este mismo martes 6 de agosto nada menos que 70 años. Una larga vida marcada por infinidad de alegrías y decepciones, risas y lágrimas. En pleno periodo de reconversión y crecimiento deportivo e institucional, puesto que el club se encuentra a las puertas del regreso al fútbol profesional más de un lustro después, y con la ambición de querer mirar más alto cada temporada. Es así como se presenta la 2024-25, cuando restan menos de dos semanas para el inicio de LaLiga Hypermotion y a escasas horas del arranque de un choque con muchos alicientes históricos, dado que la entidad blanquiverde podría celebrar su septuagésimo aniversario con la victoria en el Trofeo Colombino, que tendrá lugar este mismo martes ante el Recreativo de Huelva, y donde los de Iván Ania podrían inscribir su nombre en un palmarés donde figuran los mejores equipos de España.

Así se va culminando una pretemporada en la que los cordobesistas buscan igualmente sellar una masa social que les haga mucho más reconocibles en la división de plata nacional. A día de hoy son 10.603 los socios renovados, cuando aún no se ha abierto el periodo de nuevas altas, y con el desafío en la mente de los 15.000. Son muchos los asuntos que atañen a la entidad actualmente, aunque no está de más echar la vista atrás en este aniversario, dado que el Córdoba CF cuenta con una trayectoria extensa de logros y también de fracasos que permitieron tomar impulso. De leyendas imborrables y de otros muchos nombres que pasaron por El Arcángel sin pena ni gloria.

José Luis Navarro, el jugador eterno en blanco y verde

Entre los muchos nombres grabados a fuego en la historia cordobesista, no hay duda que el de José Luis Navarro ocupa un lugar distinguido en la historia. Por mucho que fuera madrileño, el corazón le latió como cordobés. Al conjunto blanquiverde llegó con apenas 18 años, y ya se quedó para siempre, dado que en el club de su vida llegaría a jugar en Tercera, Segunda y Primera División desde 1954 hasta 1970. Una leyenda inolvidable y que lidera la tabla de futbolistas con más partidos en la historia del Córdoba CF, nada menos que con 319 duelos en su haber, superando a otros hitos como Simonet (318) o Juanín (317), los cuales le siguen en la clasificación.

Un lugar privilegiado en el Olimpo de aquellos que han tenido más participación con la blanquiverde, y del que parece muy dificil que nadie le baje. De hecho, no hay nadie en activo en el top 10 de jugadores con más encuentros en estos 70 años de vida cordobesista.

70 años y nueve saltos de gloria

Con el que se consumó el pasado 23 de junio, el Córdoba CF sumó su noveno ascenso en toda su historia. Nueve momentos inolvidables que han llevado al club cordobés a diferentes categorías. Desde Segunda B a Primera División. Y es que el primero no tardó en llegar, y del mismo formaría parte el citado Navarro. En la 1955-56, apenas dos años después de su fundación, el conjunto califa alcanzó su primera promoción, una que llevó a la entidad a Segunda División por vez primera tras vencer al Linense en El Arcángel, victoria que a la postre sería la última para promocionar, aunque en ese momento no era matemática. Seis años tardaría en llegar el segundo ascenso, que no fue uno cualquiera, ya que, una vez asentado en la división de plata, los cordobesistas, a las órdenes de Roque Olsen, completaron una magnífica temporada y subieron a Primera en la 1961-62, preciamente la hazaña que se homenajeó hace algunos días en la segunda edición del Trofeo Puertas de Córdoba.

En la élite estarían los blanquiverdes un total de siete campañas, para luego descender de nuevo. Eso sí, en el curso 1970-71 se obró un nuevo salto a Primera, aunque en este caso sería de ida y vuelta. De ahí llegó la inestabilidad con la caída a Segunda B, de la cual salió primero en la 1980-81 y posteriormente en la 1998-99, tras un largo periodo de sequía por la división de bronce. Un tercer ascenso desde Segunda B se obraría en la temporada 2006-07, antes de llegar a otra de las edades doradas del club, que se produjo durante la pasada década, con el culmen de subir a Primera en la 2013-14 y después de 42 años. Los últimos años han tenido más periodos oscuros que claros, llegando a caer la entidad hasta el pozo de la Segunda RFEF y estando al borde de la desaparición. Ese proceso se ha ido resolviendo favorablemente con dos ascensos en apenas tres años, uno a Primera RFEF en la 2021-22 y el citado a Segunda en esta 2023-24.

Manolín Cuesta, sinónimo de gol en Córdoba

Si Navarro tiene un lugar destacado en la historia por su contribución en número de partidos, no es menor el lugar de Manolín Cuesta. El mítico delantero cordobés tiene el privilegio de liderar muy sobradamente la lista de máximos artilleros en la historia del club. Con un total de 98 tantos, Cuesta se mantiene como el futbolista más efectivo de cara a portería. Y con una diferencia muy destacada con respecto al resto, ya que en segundo lugar se posiciona otra leyenda como Juanín, que es segundo con 77 goles. El tercer lugar lo ocupa Mansilla con 67. Con todo, hay que decir que en este caso sí hay más rivalidad, ya que en el décimo lugar de la lista figura Antonio Casas, actual delantero del club, y que ostenta una cifra de 41 goles. Bien es cierto que la diferencia con respecto a Manolín Cuesta es muy significativa, aunque el delantero de La Rambla tiene apenas 24 años y una larga trayectoria por delante para seguir escalando peldaños.

Un palmarés humilde pero valioso

No son muchos los títulos oficiales que brillan actualmente en las vitrinas del Córdoba CF, aunque los mismo sí hablan muy bien de su propia historia. Un club sin una extensa trayectoria en Primera División y sin haber tenido la posibilidad de luchar por grandes títulos nacionales, su pugna histórica ha estado casi siempre vinculada a la Segunda B. Y es que ahí es donde figura la práctica totalidad de los trofeos de la entidad, que dispone de hasta tres campeonatos de liga de Segunda B (1955-56, 1994-95 y 1996-97), además de uno de Segunda RFEF (2021-22). Esa campaña sería la más exitosa en cuanto a metal, pues se logró también la conquista de la Copa RFEF. El palmarés se cierra con un campeonato de Segunda en la 1961-62.