El Córdoba CF busca otro trofeo para sus vitrinas

La pretemporada del Córdoba CF sigue en marcha con ambición competitiva. Penúltimo encuentro amistoso de la preparación, y no será uno cualquiera. El cuadro blanquiverde quiere seguir creciendo dentro de un periodo estival que resulta clave para activarse y llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de LaLiga Hypermotion, que se avecina para los califas el próximo 16 de agosto, por lo que el ritmo es cada vez más vertigionoso. Ya el propio Iván Ania aseguró que la plantilla se encuentra compensada en cuanto a momentos de forma, después de haber conseguido acoplar a la perfección físicamente a todos los fichajes. Eso sí, aún faltan unas tres (o cuatro) incorporaciones por hacerse, cuando restan menos de dos semanas para el comienzo del curso oficial.

Es por ello que, justo cuando se ha iniciado el stage de los cordobesistas en Montecastillo, la dirección deportiva mantiene un pulso intenso en los despachos, dado que deben llegar al menos dos fichajes más durante esta semana, con la idea de que se incorporen a esa concentación y asuman los automatismos lo más rápido posible. Y es que será dificil que puedan sumar muchos minutos como blanquiverdes antes de ese primer partido de liga, ya que el penúltimo en el calendario del Córdoba CF será este mismo martes a partir de las 21:00 en Huelva, con la disputa del Trofeo Colombino.

No se trata de una cita cualquiera, dado que el club quiere crecer tanto a nivel deportivo como institucional y no cabe duda que inscribir su nombre en dicho torneo es algo realmente significativo. Se trata de uno de los eventos veraniegos más importantes del fútbol español. Con todo, hace cinco años que no se juega por diversas circunstancias económicas e institucionales del equipo onubense, por lo que la invitación al Córdoba CF para la recuperación del trofeo es algo realmente llamativo. Y es que los de Ania se medirán a un rival potente de Primera RFEF, pero parten como favoritos para conquistar por vez primera un torneo que, aunque está lejos de sus años dorados, lo tienen en su palmarés entidades de la talla del Real Madrid CF, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Real Betis, FC Barcelona o Sporting de Portugal. Y ahí quieren escribir su nombre los cordobesistas.

Será además una nueva prueba para que los fichajes del club sigan sumando minutos en sus piernas y cogiendo lo mejor posible la idea de juego que quiere plasmar el técnico asturiano, que ya reconoció que el equipo tiene una “identidad adquirida de la temporada anterior”, a la que deberán unirse las nuevas incorporaciones, pero estas deben “aportar riqueza técnica”, para evitar que el plantel sea previsible sobre el terreno de juego.

Igualmente, la afición desplazada, que puede adquirir entradas a un precio de 10 euros, podría disfrutar del estreno de Carlos Isaac, el último fichaje de los blanquiverdes, y quien ya ha sumado varias sesiones de entrenamiento, aunque aún no se ha estrenado en un partido con el Córdoba CF. Sea como sea, hasta la fecha solo ha habido una prueba de fuego real para los califas, por lo que esta segunda, unida a la cercanía del arranque de competición, puede ser una buena muestra del esquema que busca implantar Ania y de los jugadores que serán imprescindibles en esa columna vertebral inicial.