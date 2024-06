Kike Márquez: la tranquilidad del capitán

La personalidad del capitán, y la tranquilidad de la experiencia. La irrupción de Kike Márquez en los últimos minutos del duelo del Córdoba CF ante la SD Ponferradina resultó crucial para el pase de los blanquiverdes a la final del play off de ascenso a Segunda División. El '7' califal fue el encargado de ejecutar, a la perfección, la pena máxima cometida sobre Simo para así anotar el 2-1 definitivo que haría estallar a El Arcángel de júbilo, celebración y alegría. Era primer paso, o el penúltimo antes de llegar a LaLiga Hypermotion. El último escollo será el FC Barcelona Atlétic.

Así, esta tranquilidad y confianza la trasladó el capitán en su paso por la sala de prensa de El Arcángel. “Motivado, contento y con los pies en el suelo. Aún queda un pasito”. Así fue como comenzó su comparecencia el mediapunta, remarcando sus palabras: “creo que es el momento de tener la tranquilidad suficiente como para estar mentalizados de que aún queda un paso. Que la gente disfrute y se vaya contenta a casa. Nosotros, a seguir trabajando”.

Lo cierto es que su diana ante la SD Ponferradina supuso su octavo gol en la cuenta particular, convirtiéndose así en uno de los máximos artilleros del equipo junto con, precisamente, el otro anotador del partido, Antonio Casas. En su gol, Márquez sintió el apoyo de todos, puesto que relató que “el penalti lo he metido yo, lo ha metido el equipo, lo ha metido el cuerpo técnico y todos los que estábamos en el campo”, apuntado que en el duelo notó “a la afición de verdad”, así como que se acordó de Alfonso Serrano -exdirector deportivo del Córdoba CF-, después de que este le dijese antes de firmar con el club blanquiverde que no se quedase con las ganas de jugar en El Arcángel porque lo que iba a vivir ahí iba a ser “algo especial”.

De esta manera, el capitán ha tildado de “especial y bonito” lo vivido en el partido ante la Ponferradina, aunque remarcando que, si no ha estado el campo así toda la temporada, ha sido por algo que “viene de atrás”, recordando que el cordobesismo está “dolido del año pasado”, y es algo que hay “que respetarlo”. “Durante el año lo sabíamos perfectamente. Teníamos que ir pico y pala semana tras semana, dándoles de comer a ellos, alimentándolos para que cuando llegase el momento de la verdad que ha llegado ahora, estuviesen ahí. Han demostrado que cuando llegan los momentos clave, están ahí”, ha subrayado.

Por otro lado, sobre el propio duelo, Kike Márquez también reconoció que “ no quería que llegara ese gol de la Ponfe”, pero que “lo veía venir”, y, finalmente, ese tanto generó “dudas en el campo, y eso lo ha notado la gente”. Finalmente, no hubo que recurrir a la prórroga, y los jugadores del Córdoba ya están pensando en el FC Barcelona Atlétic, un equipo que es “todo lo contrario” a la Ponferradina: “se asocian bien, tienen individualmente jugadores muy importantes tanto a nivel nacional como internacional. Son jugadores prácticamente elegidos. No tienen nada que ver uno con el otro”, ha explicado el capitán.

Así, el capitán blanquiverde y sus jugadores ya fijan sus miras en un filial culé que será el último escollo antes del ansiado ascenso a Segunda División. Un ascenso que, además, tal y como ha reconocido el propio Antonio Casas por redes sociales, es un sueño para él. Y, en una contestación del propio Kike Márquez, el capitán ha remarcado un mensaje claro: “Juntos a por tu sueño”. Es el sueño de Casas, y el sueño de miles de cordobesistas que desean ver el blanco y el verde de nuevo en el segundo escalón del fútbol español.