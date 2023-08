Kike Márquez: “Tengo ganas de cambiar la opinión que la gente tiene sobre mí”

El Córdoba CF ya tiene nuevo capitán para la temporada 2023-24, y es, nada más y nada menos, que Kike Márquez. El atacante blanquiverde ha sido el futbolista designado por la plantilla en una votación en la que también han sido nombrados como capitanes Dragisa Gudelj, Carlos Marín y Recio. El quinto y último capitán, Adri Castellano, ha sido nombrado también como capitán por el cuerpo técnico, formando así un equipo de cinco capitanes que velarán por la unidad y el buen ambiente en el vestuario. A coalición de esto, así como a modo de previa al duelo ante la UD Ibiza, Kike Márquez ha comparecido en rueda de prensa en la jornada del jueves.

El jugador sanluqueño ha comenzado explicando que la capitanía “no era una cosa que tenía en mente, después de lo que pasó el año pasado”, pero que lo primero que quería remarcar son “las gracias a los compañeros por confiar en mí y ver en mí una persona que puede ayudar”. Así, ha remarcado que en el vestuario, “todos somos uno”, y que está muy “contento y orgulloso de poder llevar el brazalete de un club como el Córdoba CF, con lo que representa en el mundo del fútbol”, ya que es “mucha responsabilidad”, pero lo afronta “muy contento y con mucha ilusión”. Sobre la votación, Márquez ha recordado que fue “el míster el que decidió que hubiera una votación ya que, al salir tanta gente del año pasado, no había prácticamente capitanes”, así que “todos los jugadores del primer equipo hicieron su votación, como una cosa tan normal, y salió el orden visto”.

Siguiendo con el tema de la capitanía, que ocupó gran parte del tiempo de rueda de prensa, Kike Márquez reconoció que “no contaba con ello por cómo acabó el año pasado”, pero que “la veteranía, el día a día y el conocer a compañeros nuevos que están muy cerca de mí y saben que les puedo ayudar en el día a día con esa experiencia que sí tengo en el mundo del fútbol”, ha pesado en la votación, ya que es “una plantilla joven”, y “somos las personas que tenemos esa experiencia las que tenemos que ayudarles”. “A la vista está que todos los nuevos han venido con una ilusión tremenda y sabiendo a dónde vienen”.

Lo que no cabe duda es que la decisión ha sido controvertida, al menos en redes sociales. El '7' cordobesista ha reconocido que “si digo que no he visto las redes sociales, mentiría”, y que es consciente de que “las críticas no son buenas”, pero que intenta alejarse de ello y “llevarlo de la mejor manera posible”, quedándose “con los mensajes más personales, por WhatsApp o llamada, que me han dado ánimos y apoyo”. De igual modo, ha subrayado que intentará “hacerlo lo mejor posible y hacer que se sientan orgullosos”, aunque reconoce que la afición tiene una opinión distorsionada de él. “Siempre me ha pasado, no sólo en el mundo del fútbol. Soy de las personas que, igual, me tienen que conocer en lo personal para saber cómo soy”, lo que supone algo bueno y malo. “Yo el físico no lo puedo cambiar. Mucha gente me tacha de esa imagen de serio, de chulo, de poner una barrera, y para nada es así. Soy bastante cercano, en el vestuario trato a la gente bastante bien, doy ese trato, y tienen que conocerme en el paso de los días y, entonces, juzgar a la persona”, ha apuntado.

Sin embargo, la elección de la plantilla ha sido rotunda. Kike Márquez ha querido recordar unas palabras que le dijo Antonio Casas al ser nombrado el '7' como capitán, a lo que el ariete le confesó que “no le importaba, pero que tenía el sueño de ser el que se subiese en Las Tendillas a ponerle la bufanda al Gran Capitán”, y Márquez ha deseado que “ojalá lo hiciese porque me haría el más feliz del mundo, tanto por mí como por el Córdoba CF”. Con todo ello, el mediapunta toma el legado de Javi Flores, Miguel de las Cuevas y Willy en la capitanía, y quiere verse reflejado en un Flores que “tuvo algo parecido, donde lo pasó bastante mal, y ahora se ha ido siendo alguien súper importante y querido en la historia del Córdoba CF”. “Javi, Miguel y Willy son personas ejemplares y uno puede aprender mucho de ellos en ese aspecto de capitán”, ha subrayado.

Un final de temporada que ha sido “la peor etapa” de la vida de Kike Márquez

También ha habido tiempo de abordar lo ocurrido la pasada campaña, cuando el equipo se desplomó en la segunda mitad de campeonato tras liderar gran parte de la primera mitad. Muchas de las críticas se centraron en Kike Márquez y, tras terminar la temporada, ha recordado que pensó en salir del Córdoba CF, ya que confiesa que ha sido “la peor etapa de mi vida desde que tengo uso de razón. Es el momento más triste que he pasado. Lo he pasado súper mal y le he dado muchas vueltas a la cabeza”, destacando que siempre ha estado “a disposición del club”, ya que “se acabó como se acabó el año pasado, y, a lo mejor, era lo mejor tanto para mí como para el club”.

Sin embargo, con la llegada de un nuevo cuerpo técnico y compañeros, se ha creado “un grupo de trabajadores nuevos en el club que se compenetran muy bien, que hacen que haya muy buena vibra y un grupo súper humano y alegre”, por lo que está “muy feliz de estar aquí y darle a la gente lo que quieren de mí”. Es por ello que ve esta capitanía como una oportunidad para ver el mejor Kike Márquez, ya que “si antes tenía ganas, ahora, después de que mis compañeros vean en mí una persona de apoyo en el día a día, tengo más responsabilidad y más ganas de cambiar la opinión de las personas que no piensan bien de mí, por darles su sitio a mis compañeros, y que se sientan orgullosos de su elección”.

El Ibiza, una plantilla “de renombre y con experiencia para la categoría”

Por último, pero no por ello menos importante, se ha abordado el próximo y primer duelo de la temporada para el Córdoba CF, que le enfrentará ante la UD Ibiza. “Es súper importante empezar bien, ya no solo por cómo acabó el año pasado, sino también por demostrar ante el Ibiza, que son uno de los equipos que tienen que estar arriba”, ha apuntado un Kike Márquez que espera que los aficionados que vengan, se van a “olvidar de lo del año pasado, y van a empezar esta temporada con la idea de animar y estar con el equipo”, cosa que ellos como plantilla tienen que “alimentarlo”, y “así todo será más fácil”.

Hablando sobre el Ibiza, ha destacado que es “una plantilla de renombre y experiencia para la categoría”, y que llegan a El Arcángel “sabiendo que el Córdoba CF es un equipo histórico con un objetivo claro”. Por ello, “no tendrán prisa con el resultado, no creo que agobien con una presión alta y esperarán a que fallemos nosotros”, por lo que los blanquiverdes tienen que “tener paciencia con el balón, no tener prisa, y aprovechar las ocasiones que tengamos de gol”.

Por último, en lo que respecta al Córdoba CF en sí, Kike Márquez ha destacado que Iván Ania es una persona “súper cercana, ya sea con un jugador del primer equipo o con un chaval del filial, trata a todo el mundo por igual”; y, personalmente, con Márquez “ha hablado, me conoce personalmente de enfrentarnos en el pasado, y sabe lo que le puedo dar”, por lo que “se acerca a mí, dice lo que él quiere, y estoy súper contento tanto con él, como con el cuerpo técnico”. De igual manera, ha definido a la plantilla como “diferente” respecto al año pasado, pero difícil de saber si será mejor o peor, ya que “llevamos un mes y medio solo juntos, e igual falta algún fichaje por llegar, por lo que es complicado porque no sabemos hasta dónde puede llegar este equipo”, aunque sí ha querido destacar que “el año pasado podíamos haber llegado mucho más lejos de lo que llegamos”.

Ahora, con una plantilla más corta, la segunda línea de ataque cobra un papel más importante en el gol. “Si miramos los números y el mercado, que ha sido como ha sido, sobre todo en el tema de delanteros, que es muy difícil asegurarte un jugador que meta veinte goles, hay que buscar soluciones de la gente de segunda línea y de banda”, y que esos veinte goles se hagan entre varios futbolistas. “Tenemos gente de calidad en banda como Simo o Carracedo, y gente de segunda línea como yo o Diarra, que tenemos que marcar esos goles”, ha culminado el '7' blanquiverde.