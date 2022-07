Juanito: “La composición de la plantilla está viva”

El mercado de traspasos siempre ha sido una época llamativa para el aficionado medio, pero no tanto para los trabajadores que están día tras día intentando confeccionar el mejor equipo posible para el club, en este caso, blanquiverde. Por su parte, el director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez Juanito, aprovechó la comparecencia ante los medios de comunicación de la presentación de la renovación de Dragisa Gudelj para hacer una especie de balance de la actual situación de la ventana de incorporaciones. En este sentido, el exjugador profesional ha admitido que la prensa “ya ha comunicado qué jugadores tienen que llegar” y explicó que siguen trabajando en dotar a Germán Crespo de las mejores herramientas para luchar por el ascenso a Segunda División.

En primera instancia, Juanito ha explicado que hay que tener “paciencia” para que los siguientes movimientos terminen de producirse. “Las decisiones con respecto a los jugadores que vienen, si se demoran algo más es porque dependemos de terceros. Son jugadores que son cedidos o tienen que salir de su club porque si hubiesen sido jugadores libres ya hubieran firmado. Hay que tener la paciencia necesaria para dar el paso definitivo. Nos hubiera gustado tener la plantilla al completo, pero a veces hay que esperar”, añadió un director deportivo que también ha hablado sobre casos concretos. “Son jugadores que han gustado a la dirección deportiva. Jorge Moreno pertenece al Rayo Vallecano y puede ser un central de garantías sub 23. Sabemos que tenemos a Gudelj, José Alonso y José Cruz, que nos ofrecen garantías totales. Ese central sub 23 no puede ser de relleno y por eso estamos con Jorge y ha demostrado todo lo posible para venir aquí. Dependemos de terceros y hasta que esa situación se libere, estará ahí. Jon va a seguir en el Athletic de Bilbao y estamos manejando otras opciones para la banda”.

Por otro lado, el Córdoba CF dio el salto al tercer escalón del fútbol español y, tras una temporada excelsa, la facilidad a la hora de hacer incorporaciones no es la misma que a la del curso pasado, donde varios equipos compiten con la entidad blanquiverde por los mejores jugadores del mercado, aunque Juanito ha afirmado que estas dificultades son las “lógicas”, argumentando su opinión a través de casos concretos. “Isi Gómez y Gorka Santamaría eran jugadores pretendidos e incluso con Isi teníamos un precontrato firmado y han elegido al Deportivo de La Coruña. La oferta económica que le hacían desde allí estaba fuera del Córdoba y del mercado”.

Mientras tanto, la llegada de incorporaciones no previstas desde un principio pueden alterar los planes iniciales y el director deportivo califal asevera que la composición de la plantilla “está viva”. “Depende del movimiento que hagas, la vertiente va cambiando. El fichaje de Kike Márquez nos hace pensar que dentro de la configuración de la plantilla no es tan prioritario un delantero porque ya tenemos a Willy, Antonio Casas y Adrián Fuentes, más los dos mediapuntas con Miguel de las Cuevas y Kike, pues habrá gente que no tengan muchos minutos. No renunciamos a un delantero, pero sí que tiene que ser con mucha calidad y movimiento. Apuraremos las opciones que sean necesarias”, apuntó un Juanito que habló de un profesional en concreto para esta demarcación. “Sergio Benito es un gran jugador y no lo podemos descartar. Es un delantero no estático, que nos da cosas diferentes y es una opción abierta. No estamos cerrados a esa opción y podría ser cualquier otro, pero Sergio Benito sí se adaptaría al puesto que buscamos”.