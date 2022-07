Gudelj: “El equipo está preparado para competir en Primera RFEF”

Una renovación esperada por toda la afición al Córdoba CF y que se oficializó días antes de terminar la temporada oficial. La entidad blanquiverde sigue trabajando en dotar de las mejores herramientas a Germán Crespo para lograr el máximo objetivo posible en su primera participación histórica en Primera RFEF y, para ello, no todo tienen que ser nuevas incorporaciones, sino que también consolidar las piezas clave de un bloque que consiguió el ascenso al tercer escalón del fútbol español con una contundencia increíble. Gracias a esto y al nivel demostrado, Dragisa Gudelj renovó hasta 2023 más una temporada opcional y será un jugador que disputará un puesto en el eje de la zaga, dando así más competencia a esta demarcación. En la comparecencia para anunciar esta ampliación, el central ha explicado que no tuvo dudas a la hora de continuar en la entidad blanquiverde.

Primeramente, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha presentado al jugador blanquiverde en las instalaciones del Grupo PACC, uno de los patrocinadores más fuertes de la entidad califal. “Va a acorde con la instalación donde estamos porque es un seguro para nuestro equipo. Desde el primer día, nos dimos cuenta que acertamos de pleno con Gudelj. Estaba infravalorado en el Cádiz y nosotros vimos una oportunidad de mercado en enero, una fecha donde es difícil hacer fichajes. Dragi nos completaba la parcela defensiva y también nos ayudó en el lateral izquierdo. Tiene esa polivalencia, pero a la hora de renovarlo sabíamos que íbamos a tener uno de los mejores centrales de la categoría”.

Por otro lado, el exjugador ha explicado que esta ampliación del contrato viene bien a la entidad blanquiverde por lo dictado con anterioridad, pero también al futbolista por lo que puede alcanzar sobre el terreno de juego. “Ojalá el año que viene tanto el Córdoba CF como Gudelj estén en Segunda División. Llegamos a un acuerdo por su renovación y estamos muy felices de conseguir esto. Queremos que esta felicidad se traslade al campo con su mejor versión. Felicitarlo porque ha tomado una decisión correcta. Le va a ayudar a su crecimiento”.

Mientras tanto, el propio Dragisa Gudelj, una vez le dio el pertinente paso Juanito, agradeció a todos los activos implicados en su renovación y admite que se sintió “como en casa” desde el primer día. “Quiero dar las gracias al club por confiar en mí. A Juanito y al presidente por la confianza que me dieron desde el primer día. Darle también las gracias a la afición porque me ha dado un cariño increíble y a mi familia porque siempre están detrás de mí en los buenos y malos momentos”. “Desde el primer día que llegué aquí me sentí como en casa. Todos los partidos que he jugado en el estadio te da una increíble energía y me llevó un montón de momentos. Solo tengo buenas palabras de este club y por eso estaba seguro de que firmar aquí era dar un paso grande”.

Por su parte, el central serbio-neerlandés recalcó la cohesión que existe en un vestuario que prácticamente es como una “familia”, aunque también asevera que la temporada que viene va a ser más complicada. “Parecía fácil el año pasado porque jugábamos muy bien, pero sí es verdad que hemos dado un salto de nivel. Vamos a luchar todos los partidos y así estar lo más arriba posible en la clasificación. Vamos a tener buenos partidos en buenos estadios y tenemos muchas ganas de empezar”, añadió un profesional que valoró la composición de la actual plantilla y aseguró el margen de mejora que tiene a nivel personal. “Han hecho buenos fichajes hasta ahora. Me han comentado muchos compañeros que estas incorporaciones van a llegar bien al equipo y vamos a estar muy bien la temporada que viene. Seguro que van a llegar más y es verdad que el equipo del año pasado ya está preparado para competir en Primera RFEF”. “Siempre hay espacio para mejorar como jugador. En Cádiz me faltaba la confianza del club, me sentí solo ahí y un jugador que no tiene confianza siempre es más difícil llegar a tu nivel. Cuando llegué a Córdoba, la confianza era plena y desde el primer día me hicieron sentir como en casa. Somos una familia en el vestuario y lo bueno de este equipo es esto”, culminó.