José Ruiz, un “orgulloso” capitán del Córdoba CF

Solo fue por ciertos momentos, pero representó a un equipo histórico y que no deja de sumar conforme las fechas siguen pasando. José Ruiz portó el brazalete de capitán tras la sustitución tanto de Miguel de las Cuevas como de Javi Flores y, en la comparecencia ante los medios de comunicación, se le vio cierta emoción al representar al Córdoba CF. “Es un orgullo y se me pone la piel de gallina. Es emocionante”, explica. Aunque esta oportunidad no ha llegado de la noche al día. El jugador blanquiverde llegó a la entidad califal hace varias temporadas y ese trabajo y esfuerzo le ha valido para que, a día de hoy, sea uno de los fijos para un cuerpo técnico que sigue viéndole como un auténtico pilar para ese carril diestro.

Todo vuelve a su cauce

Una vez más, este rendimiento lo volvió a demostrar ante un Algeciras que fue un hueso duro de roer, como el resto de los equipos que componen la Primera RFEF y esto mismo lo explicó un José Ruiz que admitió la dureza que entraña el tercer escalón del fútbol español. “Al final sabíamos que era un partido de la categoría, complicado como todos. Sabíamos que ellos tenían muy buen equipo, que trataban bien el balón y al final se ha decidido por pequeños detalles y por la calidad que tenemos nosotros arriba también. Lo importante ha sido la victoria”. Por otro lado, uno de los capitanes del Córdoba CF matizó que el plantel llegaba a este encuentro “en una buena racha” a pesar de los dos últimos duelos. “Es verdad que perdimos aquí contra el Sanse, pero si tenemos que perder un partido que se pierda así, en el minuto 90 y porque queríamos ganar. En Valdebebas era un campo difícil y teníamos que hacer bueno el punto ganando hoy. Tenemos que ir a ganar a Ferrol y a ver qué tal va”.

Entretanto, el Algeciras CF llegó a los minutos finales del choque con la oportunidad de sumar, después de que el Córdoba CF consiguiese una renta de dos goles, lo que, en condiciones normales, le hubiera valido para cerrar el partido con tranquilidad, pero no fue así tras una acción desafortunada. “Cuando nos ponemos 2-0 tenemos que ser más inteligentes y el gol suyo viene de un ataque nuestro que perdemos en ataque contrario y creo que ahí tenemos que cortar la jugada y aprender de ello. Ellos se ponen 2-1, nosotros intentamos seguir con lo nuestro y cuando metemos el tercero ahí ya pensaba que ganábamos. No he visto peligrar el partido y con el 2-1 el Algeciras es un equipo muy complicado”, culmina.