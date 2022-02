José Cruz: “El objetivo es subir, sea como sea”

La importancia de ser profeta en tu tierra y vistiendo la elástica del equipo que siempre quisiste defender. José Cruz ha tenido una vida deportiva no ligada al club referente de la ciudad califal, que no es otro que el Córdoba CF. Tras despuntar en equipos como Linares o Marbella y crecer deportivamente en la cantera del Real Madrid, el cordobés llegó finalmente a sus 33 años al cuadro blanquiverde con la intención de devolver a esta entidad al fútbol profesional lo antes posible. Para ello, este futbolista aterrizó en El Arcángel tras desechar ofertas más suculentas e incluso de superior categoría y está demostrando ser el jefe de la zaga, siempre y cuando las lesiones se lo permitan. Gracias a esto, Cruz ha pasado por la sala de prensa del feudo ribereño y ha admitido que, en la actualidad, el vestuario busca continuamente "mini retos" para no perder la concentración.

Por un lado, José Cruz no ha tenido la continuidad necesaria sobre el césped en las últimas jornadas debido a un contratiempo arrastrado desde el pasado mes de diciembre, al que él mismo achaca a su reciente paternidad, aunque admite encontrarse "bien". "La semana pasada entrené dos días con el equipo y tuve la suerte de partir de inicio y me encontré mejor de lo que esperaba", explica un zaguero que insiste en dar "valor" a lo que el Córdoba CF está consiguiendo. "No es fácil conseguir cinco victorias consecutivas, pero vamos partido a partido. Ahora con el rival que tenemos en casa, superaríamos los puntos que conseguimos a estas alturas en la primera vuelta". Por otro lado, el cordobés vuelve a incidir en la línea de los "mini retos" que el vestuario está mentalizado para no perder esa concentración o caer en un exceso de confianza. "Más que nada nos tenemos que centrar en el Córdoba CF. Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que mejorar también lo que ya hicimos en la primera vuelta".

Mientras tanto, el central también ha querido resaltar que el ascenso "tendrá que venir solo" y por eso no mira "la tabla clasificatoria", ya que "el objetivo es subir, sea como sea" y "respetando al rival" como el del próximo domingo en El Arcángel. "El Tamaraceite nos puso las cosas difíciles, pero creo que merecimos algo más. Juegan hoy, pero nosotros hemos jugado dos partido a las semana mucho tiempo y mira cómo nos fue. No creo que les afecte mucho", explica un José Cruz que analiza a su siguiente rival. "El año pasado era recién ascendido y fue la revelación. Nos impresionó a todos con su juego y en su campo. Este año no está haciendo los números del año pasado y eso habla de la dificultad del grupo, de que cualquier equipo puede estar arriba y eso permite que le demos valor a lo que estamos haciendo"

Incidiendo en los posibles rivales que el Córdoba CF tendrá que medirse en la última parte de la temporada regular, el zaguero cordobés asevera que los clubes que se miden frente a frente a la entidad blanquiverde "parecen otros" y resalta qué planteles le han sorprendido hasta el momento. "Estudiamos al rival y no es lo que hemos visto cuando llega el partido". "Somos el rival a batir, pero el Antequera, el Coria, Cacereño... cualquier rival, sobre todo fuera de casa, nos van a poner las cosas muy difíciles". Por su parte, José Cruz ha alabado el trabajo que ha realizado tanto Gudelj desde su llegada y del vestuario en general para rendir como está haciéndolo en la actualidad. "Es la primera vez que coincidimos, pero siempre me ha gustado cuando me he enfrentado con él. Me encontré muy bien con él y el objetivo de todos los defensas es ser el equipo menos goleado". "Es una competencia sana, que tiene que ser en todas las lineas. Hay que entrenar a tope y la decisión es del míster. Todo el mundo está a tope y el equipo está rindiendo. No somos un once, somos veintipico jugadores", culmina.