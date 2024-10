Iván Ania: “Queremos ganar y queremos pasar la eliminatoria”

Un nuevo reto por delante en forma del primer sorbo a la Copa del Rey 2024-25. El Córdoba CF vuelve a la competición eliminatoria por excelencia del fútbol español tras un año de ausencia, y lo hace con un viaje largo y complicado hacia el norte de Cataluña, donde le esperará la UE Olot. El combinado catalán, con más de cien años de historia, compite en la actualidad en el Grupo III de Segunda RFEF, y llegará a este duelo con una racha de seis partidos sin conocer la derrota, donde ha acumulado dos empates y cuatro victorias, una de ellas, la última, ante el líder de la categoría: el CE Sabadell.

En este contexto, Iván Ania, técnico del Córdoba CF, ha comparecido en la rueda de prensa previa al duelo, confirmando que Lapeña, Isma Ruiz, Adilson y Carracedo no viajarán a Olot, optando así por los jugadores del filial Álex López, Álvaro Vázquez y Ntji Tounkara. “La alineación la tengo decidida”, ha subrayado Ania, apuntando que buscarán “ganar el partido y pasar la eliminatoria”, como no podía ser de otro modo. Todo ello teniendo en cuenta además el límite mínimo de 8 fichas profesionales, hecho con el que Ania ya tiene “una experiencia” previa, por lo que lo tiene más que presente.

Ni mucho menos tirará la Copa del Rey Iván Ania. “Me lo tomo en serio porque no nos haría ningún favor el no pasar de eliminatoria”, ha recordado el entrenador, señalando que están “obligados” a pasar “porque, por la diferencia de categoría, nadie entendería que no pasáramos”. Así, se ha reafirmado: “como entrenador quiero pasar, los jugadores quieren pasar, y todos queremos avanzar en la Copa del Rey, ya que sabemos que es una competición en la que no vamos a ser campeones evidentemente, pero sí que, si pasas dos rondas, te puedes meter contra un equipo de Primera División, y eso siempre es bonito”.

Ha salido entonces a la palestra el nombre de Jude Soonsup-Bell. Su adaptación sigue siendo una incógnita, aunque para Ania este es un partido en el que “queremos verle”, ya que “desde Albacete no ha disputado ningún minuto, y al final los jugadores cogen la confianza a base de tener minutos”. Al inglés se le sumarán otros futbolistas “que salen de lesión y que necesitan jugar”, por lo que “en función a todas esas situaciones, vamos a decidir la alineación y vamos a salir con todo, con la intención de ganar y con la de pasar la eliminatoria”.

El rival será la UE Olot, un equipo ya analizado por Iván Ania, y que ha descrito como “muy sólido defensivamente, en un 4-4-2 muy junto”, y que “cuando van con marcador igualado o ganando, se juntan en un bloque medio con las líneas muy compactas”, mientras que cuando van por detrás en el marcador “dan un paso adelante”. “Tienen un entrenador con experiencia en el fútbol catalán, y tenemos varios jugadores catalanes que lo conocen, por lo que les pedimos referencias, además de lo que pudimos conseguir del vídeo. Le hemos dado la misma importancia que le hemos dado a cualquier otro partido”, ha explicado.

Por ello, aun siendo competiciones distintas, el trabajo y el análisis ha sido el mismo que otras semanas. “Hemos tenido la suerte de que nos ha tocado un equipo que tiene césped natural, que era importante porque va a ser un viaje largo, pero hay que adaptarse a todas las circunstancias que nos vamos a encontrar”, ha seguido relatando Iván Ania, antes de pasar a hablar del siguiente duelo de LaLiga Hypermotion, que llevará al conjunto califal a visitar a la UD Almería.

Pese al poco tiempo disponible, Iván Ania ha reconocido que ya han visualizado el partido del Almería contra el Huesca, en el que fallan un penalti y luego se queda el Huesca en inferioridad en la primera parte. “Hasta el minuto 75 están dominando, apenas están generando peligro en el área del Huesca, y a partir del 75 hasta el final del partido sí que fueron muy superiores, encerraron al Huesca totalmente en su área y ya no solo llegaban, sino que generaban y fueron capaces de empatar. Si el partido dura un poco más, posiblemente hubiesen tenido opciones de poder ganarlo”, ha subrayado.

Así, Iván Ania ha culminado la comparecencia de prensa siguiendo con su análisis del Almería, al reflexionar que “todos esperábamos que estuviese arriba por el potencial que tiene de jugadores, pero al final las circunstancias hacen que les haya costado arrancar”, apuntando que “la adaptación a la categoría, cuando vienes de Primera división con muchísimos jugadores de la temporada pasada, no es fácil”. Aun así, ha adelantado que, pese a todas estas circunstancias, el Almería “posiblemente vaya a estar en las posiciones altas a final de liga”.