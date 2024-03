Iván Ania: “Nuestra mente no puede renunciar al máximo objetivo”

Un nuevo partido más donde la importancia sube conforme los días siguen pasando. El Córdoba CF se ha postulado como uno de los máximos candidatos a alzarse con el ascenso directo tanto por dinámica como por juego, donde los blanquiverdes se han demostrado superiores a todos los equipos a los que se ha enfrentado desde la derrota frente al Algeciras CF en el Nuevo Mirador. Aun así, el técnico Iván Ania, en su paso por la sala de prensa para comparecer ante los medios de comunicación, ha admitido la dificultad de un encuentro que obliga a sus pupilos a sacar lo mejor de sí para tratar de seguir en busca del ascenso directo.

Para empezar, el preparador ovetense ha recalcado que José Antonio Martínez está disponible después de “toda la semana entrenando con normalidad”, aunque no está claro que Antonio Casas vaya por el mismo camino, siendo la última sesión de la semana para saber “si llega para el sábado o no”. “Lo que sí tengo claro es que si hay la más mínima duda no lo voy a forzar” porque “no estamos en un momento en el que podamos cometer un error”, más aún si se tiene en cuenta la dinámica actual de la escuadra blanquiverde. “Es evidente que todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Era un partido muy difícil el del otro día contra el San Fernando, no solo por el rival. Lo vimos que tuvieron sus opciones de ponerse incluso por delante en el marcador, y además veníamos de mucha euforia, de una semana de mucho halago, y eso muchas veces debilita”.

Ahora, la normalidad ha vuelto a la parcela cordobesista, por lo que el objetivo es competir en Mérida. “Tenemos que ganar el partido y seguir metiendo presión a los que tenemos por detrás y a los que tenemos por delante. Pero todo pasa porque seamos capaces de competir como lo venimos haciendo casi en toda la Liga y últimamente. Un dato importante del otro día en el partido contra el San Fernando es que fuimos capaces de ganar sin estar en nuestra mejor versión. Creo que eso también es importante”, ha explicado un Iván Ania que también se ha referido a la posibilidad de que Toril juegue como titular, aunque poco probable por su fondo físico. “Tendremos a Toril, si llega Casas también. Tenemos alternativas, incluso Kuki puede jugar ahí en esa posición, Óscar en el jugador que tenemos en el filial. Entre ellos decidiremos quién va a jugar de punta”.

Por otro lado, el Mérida llega a este encuentro tras dos duras derrotas de manera consecutiva y eso no tiene por qué significar algo bueno para su rival. “Creo que va a ser un partido muy disputado, posiblemente podamos ser en muchas fases del partido dominadores, pero ellos son un equipo que normalmente juega con dos puntas, un equipo vertical y un equipo que llega al ataque con mucha gente, y tendremos que estar muy atentos a esas situaciones”. Lo que está claro es que si el Córdoba CF quiere luchar por el ascenso directo es que, como mínimo, debe puntuar en el Romano. Esa hambre que destaca Ania tiene que sobresalir en territorio extremeño.

“Hambre me refiero a que todos queremos conseguir ese objetivo. Tenemos una mezcla en el equipo de jugadores que ya han vivido esa situación, esa experiencia, que son un ejemplo o una referencia para los que no la han vivido. Todos somos conscientes de que llegar al fútbol profesional, ese salto de Segunda B o de Primera Federación a Segunda es muy difícil y la mejor manera de poder darlo es a través de un ascenso con tu equipo”. Además, el ovetense da prácticamente hecho el play off, por lo que no hay que conformarse. “debemos de intentarlo, ser ambiciosos y como hice el día que nos metimos en play off en Sanlúcar, solo mirar hacia adelante, solo mirar hacia adelante al que tenemos de referencia e intentar alcanzarlo. Es una situación que hace unas semanas parecía imposible o poco probable, sin embargo el devenir de las jornadas ha hecho que tengamos opciones”.

Por último, Ania ha destacado que los calendarios de los cuatro equipos inmersos en la lucha por el ascenso directo son complicados. “Ellos también tienen mucha hambre. No veo un claro candidato. Lo que sí tengo claro es que el que más se acerque a su nivel durante el resto de la temporada es el que va a tener más opciones. Cuanto más cerca seamos del Córdoba reconocible que todos lo hemos visto a lo largo de la temporada más cerca vamos a estar de ese objetivo. Si cambias tu manera de jugar o haces cosas que no hiciste durante la temporada, pues creo que eso es contraproducente y tienes que ser lo más reconocible posible”, ha culminado.