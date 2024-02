Iván Ania: “Nos llevamos una victoria merecida”

Una victoria histórica en cuanto a estadísticas, pero necesaria en la actualidad. El Córdoba CF no falló en su visita al Linares Deportivo y, 36 años después, logró reconquistar Linarejos. Los tantos de Adilson y Alberto Toril sirvieron para sumar tres puntos de oro que le permiten recortarle puntos al CD Castellón (1-1 ante el Atlético de Madrid B) y recuperar, de manera momentánea, la tercera posición, a la espera del resultado de mañana del Málaga ante el Atlético Baleares. Suponía, además, el segundo triunfo califal del año 2024, por lo que los tres puntos, aunque peleados, saben a gloria para los califas.

Así, en la rueda de prensa posterior al duelo, Iván Ania ha hecho un “balance positivo” del triunfo ya que sabían “de la dificultad que tenía este estadio, y de los años que llevaba el Córdoba sin ganar aquí”, por lo que salieron a Linarejos “con la mentalidad de competir”. Así, al finalizar los primeros 45 minutos, según el criterio de Ania, el conjunto blanquiverde pudo irse “con un marcador muchísimo más amplio” que les hubiese dado tranquilidad en la segunda mitad, pero el luminoso tan solo reflejaba un 0-1. El Linares Deportivo apretó en los segundos 45 minutos con los dos puntos, sobre todo generando “muchísimas situaciones de área desde centros laterales”.

Ahí, los califas hicieron el segundo gol, obra de Toril, y pudieron respirar. El ovetense decidiría entonces dar entrada a Calderón como mediocentro, para tener “tres jugadores por dentro”, y ahí “el equipo empezó a tener más el balón, a manejar el partido e imprimir el ritmo que interesaba”. Así, aunque el Córdoba CF tuvo ocasiones para hacer el 0-3, finalmente no lo logró, por lo que el partido estaba abierto, tanto como el marcador. Todo finalizaría sin susto para los blanquiverdes, mereciendo así una valoración de “buen partido” para Iván Ania, en el que para él compitieron “bien”, y se llevaron “una merecida victoria”.

Cuestionado sobre ese rol de Calderón como centrocampista, Ania ha reconocido que comenzó a pensarlo ayer en su casa, estableciendo el marcador como baremo para llevarlo a cabo. Con solo Diarra y Álex Sala como mediocentros del primer equipo, Ania convocó a Marc Esteban, del filial, pero al ir ganando, el ovetense consideró que “Calderón, que es un jugador que a pesar de jugar en banda, muchas veces viene dentro a jugar y lo hace muy bien”. Se lo comentó antes del partido, el lateral le confesó que había jugado en alguna ocasión en esa demarcación y, por lo tanto, pese a no ser su posición natural, no era un lugar desconocido para él, por lo que le dio entrada en la medular. “Creo que estuvo muy bien y nos dio mucho empaque. No la pierde y es capaz de filtrar pases a los compañeros. Si en vez de ir ganando fuésemos perdiendo, hubiese metido un mediocentro y dos mediapuntas para ir más al ataque, pero en este caso, la valoración del trabajo de Calderón por dentro es muy positiva”, ha apuntado Iván Ania.

También ha valorado el debut de Álvaro Leiva, y lo primero que ha enfatizado es en que el deben “generar confianza” al jugador, ya que le falta “ritmo de partido, que es lo importante, por mucho que entrenes”. Ania también se ha lamentado de su ocasión marrada, así como la de Casas, ya que a ambos les hubiese dado “mucha confianza hacer ese gol”. Aún así, el entrenador blanquiverde ha decidido centrarse en “el trabajo de todo el equipo, que fue muy bueno con balón, y defensivamente, donde fuimos muy solidarios, apretamos muy alto y obligamos al Linares a jugar muy directo”. Aún así, también ha querido apuntar que en la primera parte, a los suyos les costó “coger la segunda jugada de Carracedo”, ya que los locales tenían superioridad por dentro. Aún así, tampoco lograron tener muchas ocasiones de peligro.

Siguiendo con los análisis personales, también ha puesto el foco en el partido de Mati Barboza. “Si te dijera que me está sorprendiendo, te mentiría”, ha confesado Ania, apuntando que lo ve “muy maduro para su edad”, destacándolo en el partido de hoy como el mejor de la defensa, “con mucho oficio, no le quemó el balón, fue capaz de darle vuelta al portero y con el hombre libre, ganó todas las disputas, al igual que el otro día ante Carrillo”. Por lo tanto, para Ania, hizo “muy buena labor”.

Así, finalizando la conferencia de prensa, Ania ha descartado que haya sido su partido más cómodo en Linarejos (ganó 0-3 con el Algeciras en su primer duelo), aunque ha vuelto a apuntar que este lo podrían “haber hecho más cómodo si hubiésemos tenido más acierto”, ya que en “la primera parte hubiésemos ido 0-3”, pero ha vuelto a poner sus miradas en lo importante: la actitud. “Lo importante era competir y conseguir esa victoria”, ha subrayado, aunque también ha alabado la labor de los azulillos, que cree que están “en una línea ascendente”, y que hoy les puso en dificultades, por lo que pueden “sacar una lectura positiva del partido”.

Por último, también ha abordado Iván Ania la actuación arbitral, aunque no ha querido criticar la labor del árbitro. “El partido ya acabó. Conseguimos los tres puntos, y no pienso en el árbitro ni cuando ante el Castilla no me pitan dos penaltis, ni al día siguiente”, ha confesado el preparador ovetense, apuntando que “en la acción del segundo gol no hay falta, va a una una disputa y, para mí, no hay falta”, y que no vio si en el rechace del portero del gol del Córdoba hay fuera de juego, pero que no cree que “el árbitro haya influido en el resultado”.