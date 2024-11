Iván Ania: “Hemos hecho autocrítica, aunque la derrota en Copa no nos ha ayudado”

Una oportunidad más para tratar de despejar todos los fantasmas que han aparecido en las últimas semanas, sobre todo con las derrotas dolorosas ante el Olot y el Racing de Santander. Aun así, el potencial como local sostiene a un Córdoba CF que tiene que comenzar a carburar como visitante si quiere evitar esa presión cada vez que llega a El Arcángel. Es por ello que los blanquiverdes visitarán a la UD Almería este domingo con un objetivo claro: lograr ese ansiado triunfo lejos del coliseo ribereño. Gracias a esto, el técnico Iván Ania ha comparecido ante los medios de comunicación donde ha explicado que el duelo en territorio catalán no ayudó en exceso al primer plantel cordobés.

En primera instancia, el preparador ovetense ha transmitido un mensaje de “solidaridad” por lo ocurrido en la Comunidad Valenciana y otros territorios de la geografía española con las precipitaciones ocasionadas por la DANA. Una vez terminado esta intervención, Ania ha desgranado a un Almería que ha conseguido vencer en los dos últimos encuentros como local. “Son un equipo que tienen un gran potencial. Tienen una de las mejores plantillas de Segunda División. Tienen jugadores diferenciales en la zona de arriba. No empezó con los números esperados, pero van a estar en la zona alta de la clasificación”.

Por otro lado, Iván Ania ha admitido que la derrota en Olot “no ha ayudado” a un equipo que tenía en mente “pasar de ronda y ganar el partido”. “Si te elimina un equipo de otra categoría o de la misma, pues puede pasar, pero si te elimina un equipo de Segunda RFEF... Era un partido que tenía que servir como revulsivo, pues no nos ha servido de nada, más allá a algún jugador en concreto. Teníamos que acabar con la sensación de no ganar como visitante y eso no nos ha ayudado”, aunque todo problema tiene solución y el Córdoba CF trabaja en ello. Hemos hecho autocrítica y hemos analizado ciertas acciones que tenemos que mejorar. Vamos a otra competición, a pasar página. Esto es lo realmente necesario y la Copa ya está liquidada“.

Aun así, el duelo intersemanal de la Copa del Rey ha hecho que el tiempo para preparar el encuentro de este domingo sea reducido, aunque Ania sabe cómo hacerle daño al Almería. “Hemos tenido que preparar el plan de partido en dos días. No lo podemos convertir el partido en un ida y vuelta. Si lo hacemos así, vamos a salir perjudicados. Tenemos que hacer un partido serio, desde el orden y tenemos que intentar tener el balón el mayor tiempo posible porque tienes menos tiempo que defender. No pueden darse situaciones de mano a mano. Ellos tienen muchísimo potencial en este tipo de acciones”.

A pesar de su gran potencial, todos los equipos tienen “defectos y virtudes”, incluso “ellos que son la mejor plantilla de Segunda División”. “Por su manera de defender, podemos sacar rendimiento o hacerle daño. Tenemos que estar serios defensivamente e intentar explotar esas vías para hacerle daño”.

Un duelo en el que no estarán tanto Adilson como Mati y Jacobo y en el que se presupone un mayor protagonismo de un Jude Soonsup-Bell que destacó en Olot. “El partido del otro día le ha venido muy bien para su confianza y para todos también. Yo como entrenador, al cuerpo técnico, a los compañeros... Pudimos ver el potencial que tenía. En los entrenamientos vimos que tenía buena definición y el otro día le puso esa punta de velocidad. Sale reforzado en el plano individual y grupal también porque ahora siempre lo vas a tener en mente. Ese potencial lo tiene porque lo ha demostrado. Jugó con un problema tipo gripe y dio un rendimiento altísimo”, ha culminado Ania.