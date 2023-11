Iván Ania: “Hay que mirar al futuro con ambición y optimismo”

Una semana “de Champions”. Así definió Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, los siete días que tenía por delante el conjunto blanquiverde. Y es que tras enfrentarse al Atlético de Madrid B, los califas debían de visitar Sanlúcar de Barrameda para recuperar el encuentro aplazado por el temporal, antes de recibir, este sábado, al Antequera CF en El Arcángel. Será un encuentro de altos vuelos, entre dos equipos ubicados en la zona de play off de ascenso a Segunda División, y en una buena dinámica, tras vencer sus últimos partidos para llegar en la mejor forma posible a uno de los partidazos de la jornada.

Cuestionado sobre si va en búsqueda de la semana perfecta, Iván Ania no se ha mostrado reticente en la rueda de prensa previa al duelo. “Ojalá que pueda ser un nueve de nueve”, ha subrayado, recordando que ya se empezó “bien la semana con el resultado amplio ante el Atlético”, y luego prosiguió de manera positiva en “un partido complicado en Sanlúcar en el que el Córdoba CF tuvo capacidad de reacción para darle la vuelta al marcador y conseguir esos tres puntos”. Ahora, por lo tanto, queda terminar la semana ante el Antequera, buscando “hacer un buen partido y conseguir ese nueve de nueve que nos habíamos planteado a principio de semana”.

Y es que, para Ania, una victoria contra el Antequera sería “el golpe que falta para terminar una muy buena semana”, ya que llevaban tiempo “con ganas de poder entrar en posiciones de play off”, y ahora que lo han logrado, no deben “mirar hacia atrás”, sino que deben centrarse en el futuro y no sentir miedo “a perder lo que hemos conseguido, sino que nos dé ambición para mirar hacia adelante”. Así, ha hecho una declaración de intenciones apuntando que “después de trece jornadas de mucho sufrimiento y sacrificio, ahora lo que toca es seguir insistiendo y mirar el futuro con ambición y optimismo”.

A todo ello se suma, además, la motivación que da el ver a un rival como el Málaga, que hace tan solo dos semanas estaba a ocho puntos, a tan solo dos puntos en la tabla. Aunque era “una clasificación un poco ficticia porque teníamos un partido menos”, el entrenador ovetense apuesta por seguir siendo ambicioso y pensando en positivo, tratando de “trasladar eso al grupo”, y notando como cada vez quieren ir a más. “Creo que hemos ganado partidos siendo superiores, y en campos difíciles hemos competido bien. Tanto en Alcoy como el otro día en que nos tocó hacer un fútbol un poco condicionado por el césped y por las dimensiones del campo, hemos sido capaces de conseguir dos victorias muy importantes y soy de los que piensan que donde se cumplen los objetivos es en ese tipo de campos”, ha confesado el preparador, recordando que en estadios como La Rosaleda o la Condomina “es mucho más fácil el que el jugador encuentre la motivación”.

Un Antequera “con una idea clarísima de juego”

Hablando ya del rival, Iván Ania ha analizado al Antequera, afirmando que es “un equipo con una idea clarísima de juego”, con jugadores que suelen variar, pero con una idea definida. “La pasada temporada en Segunda RFEF consiguieron el ascenso con mucha solvencia, y es un equipo que te exige muchísima concentración porque tiene muchísimos mecanismos, muchísima movilidad en la gente de dentro, y luego es un equipo que te exige ir muy ajustado en la presión, ya que si vas desajustado te salen al contragolpe”, ha añadido. Además, también ha advertido que es “un equipo con capacidad de buscar también la profundidad”, por lo que el peligro será real.

Así lo avalan sus números como visitante, donde tan solo ha encajado dos goles, contra el Atlético de Madrid B. “Es un equipo que domina a los rivales y que le generan poco”, ha proseguido Iván Ania, recordando además que es uno de los equipos con más porcentaje de posesión del grupo, y que, por lo tanto, “no está ahí por casualidad, sino por méritos propios”. “No quiere decir que sea un equipo defensivo, ni mucho menos, todo lo contrario. Ese dato de goles encajados es porque tiene mucho tiempo el balón y tiene que defender muy poco tiempo”, ha concluido Ania.

Kuki y Óscar dentro, Castellano y Toril fuera

Concluyendo ya con la rueda de prensa, el entrenador del Córdoba CF ha comentado también el parte de bajas, al que se une un Alberto Toril cuya lesión son “buenas noticias”, ya que pensaban que sería “algo más grave”, y al final el tiempo de baja “no se irá muy lejos”. “De cara a esta Navidad no lo vamos a poder tener, pero si todo fuera perfecto, es posible que esté para la vuelta”, ha adelantado Ania, reconociendo, a la vez, que su baja es “un contratiempo por lo que significa Toril”, en esa alternancia de titularidades con Casas “dependiendo de lo que necesitáramos cada partido, o en cuanto a estados de forma”. “Perdemos situaciones de área donde él es muy dominador, incluso con el central encima. Perdemos juego aéreo, aunque esperamos suplirlo con Óscar, del filial, que pasa a estar ya automáticamente en dinámica del primer equipo con nosotros”, ha anunciado.

Tras descartar que el equipo vaya a acudir al mercado para suplir la baja de Toril, que “tiene una lesión importante pero no de larga duración”, Ania ha reconocido que Kuki Zalazar “ya se siente mejor y creo que mañana, si tenemos que disponer de él, podemos hacerlo”. El que no estará, una semana más, será Adri Castellano, con el que no van a “forzar absolutamente nada”, y será él “el que marque los tiempos”. “Creo que en breve ya va a empezar a hacer cosas con el grupo. Sus sensaciones están siendo buenas pero no podemos cometer un error y que vuelva hacia atrás porque lo hemos podido tener solo las tres primeras jornadas”, ha apuntado.

Así, por último, ha hablado sobre el ambiente que espera en El Arcángel, “como el que suele haber habitualmente, o incluso más”. Y es que espera que el haber entrado en puestos de promoción de ascenso haya sido “un aliciente y una buena noticia y alegría para toda la afición”, recordando cómo, cuando llegaron al estadio del viaje, hubo aficionados que los recibieron con petardos y bengalas, haciendo así ver “que la gente está ilusionada”. “Es un buen partido, en buen horario, un sábado a las ocho de la tarde, y lo que tenemos que hacer es prolongar esa ilusión con otra victoria y terminar con una semana de nueve de nueve puntos, que sería un golpe moral importante y una alegría para todos”, ha concluido.