Iván Ania: “La falta de eficacia y los errores defensivos nos han penalizado”

Una nueva derrota lejos de El Arcángel, y los mismos errores de siempre que hacen que ya sean 6 durante esta temporada, tan solo interrumpidas por un tímido empate ante el Albacete. El Córdoba CF sigue sin arrancar como visitante, y esta vez fue el Cádiz CF quien lo aprovechó, imponiéndose por 2-0 en el Nuevo Mirandilla para así evitar la fiesta blanquiverde. A pesar de la plantilla de Paco López, lo cierto es que el conjunto amarillo no había comenzado con buen pie la temporada, por lo que los blanquiverdes llegaban al Nuevo Mirandilla “con la intención de ganar, o al menos puntuar”, tal y como ha explicado Iván Ania en la rueda de prensa posterior al duelo.

“No teníamos la idea de perder el partido”, ha aseverado el técnico asturiano del Córdoba CF, que ha explicado que su planteamiento era “hacer un partido largo”, aunque “el inicio no fue bueno” para los califas. “Tuvieron varias llegadas, pero fuimos creciendo con el paso de los minutos. En nuestro mejor momento, en un saque del portero que nos supera la línea defensiva, cometemos un posible penalti y se ponen por delante en el marcador”, ha relatado Iván Ania, recordando que generaron “llegadas”, pero que les faltó “ser más definitivos en la primera parte” de cara a puerta.

Ya en la segunda mitad, con el 2-0, el conjunto califal necesitaba “ese gol que nos metiera en el partido”, y lo intentaron “de todas las maneras: llegamos muchísimo por fuera, teníamos constantemente un uno contra uno de extremos contra laterales. Generamos, llegamos, pero no fuimos eficaces. Tuvimos varios tiros, uno arriba de Théo, otro de Kuki, una parada de David Gil a Obolskii, muchas llegadas de Carracedo, el remate de Casas tras centro, un tiro al larguero...”, ha enumerado el preparador, sentenciando con una reflexión clara: “La falta de acierto hoy, junto a los errores defensivos, nos han penalizado”.

Además, Ania ha añadido que deben ser conscientes de que no pueden “cometer errores defensivos porque los contrarios lo aprovechan”, y, por lo tanto, si no son capaces de dejar “la portería a cero, es difícil que podamos ganar el partido porque no estamos teniendo eficacia de cara al gol como visitantes”. Además, ha señalado que “competir incumbe muchísimas cosas, y hay muchas de ellas que no las cumplimos”, ya que pese a que se asocia normalmente con “intensidad y agresividad”, competir también es “tomar buenas decisiones, saber qué hacer en cada momento, disputar cada balón como si fuese el último, los retornos... y en alguna cosas nos falta, evidentemente”. “Los numeros no engañan, llevamos un punto fuera de casa”, ha añadido.

Así, el entrenador del conjunto califal ha explicado la sensación en el partido de hoy es de que puedes “hacer varios goles, pero la realidad es que no los has hecho”, por lo que tiene “claro que tenemos que competir mejor”. Y eso no implica protestar más vehementemente, ya que “si es penalti, que el árbitro lo pite”. Eso sí, ha indicado que el partido “tuvo muchísimas interrupciones”, aunque “cada uno juega sus bazas como prefiere, pero el que tiene que cortar eso es el árbitro”. De hecho, no se ha mojado sobre las acciones polémicas, explicando que solo las vio “en el monitor del medio campo”. “El penalti. ¿Puede pitar penalti? No lo sé. Es un contacto muy leve, pero si hay contacto, a veces se pita aunque no sea lo suficientemente fuerte. Del segundo no nos han puesto ni las imágenes, no puedo decir nada al respecto”, ha comentado.

Eso sí, ha querido mandar un mensaje de ánimo a la afición, así como transmitirle sus “gracias”, ya que había “muchísima gente en la zona alta de la grada”, y ha considerado que es “una pena porque se desplazan, nos ayudan, nos alientan, pero no somos capaces de darles una recompensa”. Pero no queda otra que “levantarse, mirar hacia adelante, ya que tenemos que ser fuera el mismo equipo que somos en casa. Hoy, en muchos momentos, fuimos dominadores, pero no nos dio para ganar el partido. Tendremos que mejorar en las situaciones defensivas, en no conceder, y ofensivamente tener mucha más eficacia y mejor relación de tiros-goles”. Todo ello en un partido en el que el Cádiz, para Ania, ha sido justo vencedor porque “han sido más eficaces”, aunque ha subrayado que “si miras la posesión, nosotros más. Si miras las ocasiones o tiros, nosotros más. Llegadas, nosotros más. Pero el fútbol son goles, ellos han hecho dos y nosotros ninguno”.