Iván Ania: “Es más fácil crecer desde la victoria”

Tras una semana clave de tres encuentros que el Córdoba CF superó con sobresaliente, sumando nueve puntos vitales para dar un salto de gigante en la clasificación, el calendario no para para los blanquiverdes. Toca ahora visitar al colista de la categoría, un Melilla herido que se ha descolgado en la tabla y ocupa el último lugar en la clasificación, pero cuyos números no muestran la realidad de su juego. Por ello, el técnico del conjunto califal, Iván Ania, ha apuntado al duelo como “trampa”, recordando que “no hay partidos fáciles”, y que hay que “trabajarlos, porque el error te penaliza”.

Antes de entrar a analizar al rival, Ania ha actualizado el parte de bajas, subrayando que Álex Sala aún no estará disponible para el duelo, mientras que Kuki Zalazar será duda hasta última hora. “No soy optimista”, ha reconocido con respecto al mediapunta, apuntando que no es una recaída, sino que siente unas molestias en el isquiotibial que se prolongan desde la semana posterior al duelo contra el Málaga. “En un entrenamiento se tuvo que salir porque notó algo ahí, parece que no es mucho, pero no termina de sentirse cómodo”, ha anunciado, recordando que “el otro día pudo participar, pero no está cómodo y mañana decidiremos si viaja no”. Del que sí ha descartado la baja es de Isma Ruiz, que “ha entrenado con normalidad durante toda la semana”, y lo único que aqueja es “un golpe en un pie”.

Entrando ahora en un bloque de análisis sobre el Melilla, Juan Sabas, técnico del conjunto del Álvarez Claro, ya ha anticipado que planteará el partido buscando la portería a cero y hacer daño al Córdoba CF al contragolpe, a lo que Ania ha espetado que “la portería a cero se puede dejar de muchas maneras”, añadiendo posteriormente que este es “el guion al que nos hemos enfrentado en varias jornadas: equipos replegados que te obligan a ser muy preciso en su área, porque acumulan mucha gente; y a tener muchas vigilancias para no permitirles correr en transición”. Por ello, el ovetense ha reincidido en la importancia de tener “nuestra identidad, como en toda la liga”, ya que ahora les está “dando resultado”, por lo que intentará “variar lo menos posible”.

Recordando lo mencionado con anterioridad, Ania ha reclamado que no hay “partido sencillo”, ya que “para ganar los partidos hay que trabajarlos, y el error te penaliza”, por lo que “si miramos la clasificación nos vamos a equivocar”. Así, el técnico blanquiverde ha recordado que “contra el Ibiza pierden 0-3, pero en muchas ocasiones está más cerca el Melilla de empatar que el Ibiza de hacer el segundo gol”, por lo que hay reincidido en que es un “partido para no mirar la tabla, para ir con todos los sentidos y cero relajación”. “Si alguno piensa que el Melilla vaya colista y nosotros en buena dinámica vamos a ganar sin bajar del autobús, equivocado. Ahí es donde se demuestran los equipos de verdad, si eres un buen equipo, este partido lo tienes que afrontar de la misma manera que el de Antequera o Málaga”, ha aseverado, recordando que la única manera que entiende para ganar es “desde la ambición, el querer, el máximo rigor y respeto al rival”.

El duelo tendrá lugar en el Estadio Álvarez Claro, un recinto con pista de atletismo y en que lo que más afecta, según Iván Ania, es el aire. El césped “posiblemente no esté como una alfombra, ya que han hecho la resiembra hace poco, pero entiendo que se va a poder jugar y no condicionará el juego de ninguno de los dos equipos”, ha opinado el preparador, volviendo a apuntar que es “un partido para ir con los cinco sentidos, porque no va a ser un partido fácil”. “Sabemos de la dificultad de atacar un bloque bajo, y se dan muchísimas circunstancias en el partido que pueden decantarlo: aciertos, errores, balón parado, el césped o el aire”, ha recordado. Y es que el propio Iván Ania tiene una mala experiencia de visitas en Melilla, puesto que con su viaje como técnico del Villanovense, cayó derrotado por 4-1. “Fuimos de excursión a comprar zapatillas falsas, hicimos un ridículos espantoso”, ha recordado.

Un tramo final “importantísimo” para el devenir de la competición

“Cuando iba a empezar esta semana de tres partidos, dije que era la semana más importante del año porque te iba a permitir escalar y colocarte en una situación privilegiada, y tuvimos la fortuna de hacer los nueve puntos y pasar a estar metidos de lleno en play off. Estos tres partidos que quedan son tan importantes como los de esa semana”, ha apuntado el míster sobre los duelos que se vienen contra Melilla, Castellón y Atlético Baleares. “Tenemos que ir partido a partido, no podemos pensar en el Castellón”, ha recordado Ania, que ha mirado de manera más global para recordar que son “otros nueve puntos”, y que ojalá repitan “los resultados, hacer nueve puntos que nos meterían más alto en la tabla, pero para llegar bien al segundo hay que hacerlo bien en el primero”. Aún así, también ha querido subrayar que “si lo hacemos bien estos tres partidos iremos al parón en buena posición, pero eso no te garantiza nada. Lo importante es en la jornada 38, pero si podemos estar ya en ese objetivo, mucho mejor”.

Por último, analizando los motivos de esta buena dinámica, Ania ha apuntado a que es “el nivel de confianza que tienen ahora mismo los jugadores”, ya que en las primeras jornadas jugaban “muy parecida, pero estábamos en una dinámica negativa en la que perdimos tres de cuatro partidos”. Sin embargo, sin cambiar la manera de entrenar, haciendo y creyendo en lo mismo, la diferencia es “la confianza que ha ganado el jugador a base de aciertos y victorias”, ya que es “más fácil crecer desde la victoria”. “En la jornada 5 fuimos a una final en Alcoy”, ha reconocido, de la que salieron “reforzados”, y, desde entonces, solo cayeron derrotados en Antequera. “Sumar de tres en tres hace que el equipo crezca, y tenemos a muchos jugadores en su mejor nivel de la temporada, lo que hace que el equipo sea más fuerte”, ha repetido, añadiendo también ahora “el acierto, que ha hecho que podamos conseguir resultados importantes”. “Hay que aprovechar los buenos momentos,”, ha apuntado, recordando que “los estados de ánimo son importantísimos, y ahora mismo el estado de ánimo es alto, lo que hace que salgan con muchísima confianza y convencidos de que van a ganar”.