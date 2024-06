Iván Ania: “Espero un campo a reventar y no nos van a dejar caer”

Sabor agridulce tras el empate cosechado. Es más amargo en caliente, pero se verá como positivo con el paso de los días. Y es que el Córdoba CF salió con mucha vida del encuentro ante el FC Barcelona B, uno en el que, en palabras de Iván Ania, durante “los primeros 20 minutos, el equipo estuvo cómodo, supimos salir de su presión, les dominamos y fuimos capaces de hacer el gol y tener alguna situacion más de área, pero había la sensacion de poder hacer el segundo”, aunque “a partir de ahí le dimos el balón al rival, nos empezamos a hundir demasiado atrás y nos hicieron sufrir. Con su juego fueron capaces de someternos, no nos echamos atrás porque quisimos”. En efecto, Ania ha valorado esos tramos en los que se vio sometido por el buen juego azulgrana, que fue el claro dominador de la situación entre el final de la primera mitad y el inicio de la segunda.

Los cambios posibilitaron un nuevo salto de ritmo de los blanquiverdes, que volvieron a coger sensaciones sobre el verde y, tras aguantar las embestidas azulgranas, “cuando ya teníamos el partido un poco controlado, que éramos capaces de recuperar el balón, llegó ese empate”, lamenta el técnico, que, eso sí, subraya que “es un resultado que si lo miras en el global, es bueno, te la juegas en tu casa, con tu gente y dependiendo de nosotros”.

Ania ha insistido en que los suyos no quisieron entregar el balón, pero el Barça dominó y eso les hizo ir replegándose hacia atrás, ya que “se cansa mucho más el que defiende, que el que tiene el balón. No tuvimos el balón tanto como nos hubiera gustado”, pero “con los cambios mejoramos”. Así, un empate que posibilita para la vuelta que “de los dos resultados que se pueden dar, dos nos valen, eso es una ventaja”. Asimismo, el preparador cordobesista fue igualmente preguntado si para el cruce de vuelta iba a valer todo, ante lo cual fue claro. “No somos un equipo de triquiñuelas, somos un equipo limpio, que queremos someter al rival. Si conseguimos ascender, va a ser fruto de jugar bien, no de triquiñuelas”, ha expuesto.

Finalmente, Ania visualiza para el choque de vuelta “un estadio lleno como el fin de semana pasado, la gente siendo un apoyo constante. Tuvimos momentos en que la Ponferradina generó peligro, y no nos dejaron caer en ningún momento, nos alentaron, y espero exactamente lo mismo. El apoyo de la gente es fundamental. El campo va a estar a reventar”, antes de incidir en que en el Estadio Johan Cruyff “había muchos asientos vacíos, me hubiera gustado que nuestros aficionados pudieran haber podido venir en mayor número”.