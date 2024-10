Iván Ania: “Encontramos antes los goles que el juego”

El Córdoba CF sigue haciéndose fuerte en casa. Los blanquiverdes lograron su tercera victoria consecutiva en El Arcángel tras imponerse por 2-1 al Cartagena, en un encuentro donde Antonio Casas y Albarrán fueron los autores de los goles que permitieron a los de Iván Ania escalar puestos en la clasificación. Una victoria tremendamente importante, más aún teniendo en cuenta que, de los últimos seis puntos en juego, los califas tan solo habían sumado uno, en dos salidas complicadas a Albacete y Granda. Así, tras el partido que marcaba la vuelta a El Arcángel, el técnico blanquiverde valoró un triunfo que, aunque sufrido, resulta clave para la confianza del equipo.

“Lo que buscábamos, que era la victoria, lo hemos conseguido”, ha declarado Ania, aunque ha reconocido que la primera parte no ha sido la mejor del equipo. “Nos faltó pie, balón, estábamos espesos”, ha admitido. Y es que, pesar de generar dos ocasiones claras, firmadas por Jacobo, el equipo no se ha sentido cómodo con la posesión. “Nos ha costado encontrar a Isma Ruiz tras la presión y hemos tenido pérdidas no forzadas que nos han complicado la vida innecesariamente”, ha explicado el técnico, añadiendo que “en dos cesiones atrás al portero, nos complicamos la vida innecesariamente y daba la sensación de que el equiupo estaba nervioso”.

Eso sí, el plantel blanquiverde ha mejorado tras el descanso, “encontrando antes los goles que el juego”, tal y como ha explicado Ania. “En la segunda parte hemos entrado mucho mejor, hemos tenido más el balón y el primer gol nos ha dado tranquilidad. Después del segundo, he empezado a ver al equipo que somos habitualmente”, ha añadido. No obstante, ha lamentado que un error permitiera al FC Cartagena recortar distancias. “Podríamos haber terminado el partido plácidamente, pero hemos cometido un error y nos hemos quedado con esa sensación de que no puedes cometer ni uno solo porque puedes perder puntos”.

De hecho, ha comentado lo ocurrido en la primera mitad, y lo ha explicado de una manera sencilla: “el balón tiene que ser nuestro aliado, y en la primera parte era un problema para nosotros”. De ahí, que el técnico haya estimado que su equipo no estuvo mal, pero que “el nivel de exigencia que tenemos con balón es muchísimo más alto que el que demostramos”, y de ahí que el equipo “no fuese reconocible con la posesión” en esta primera mitad.

Por otro lado, técnico también ha hecho hincapié en la importancia de la victoria, sobre todo teniendo en cuenta la situación del rival en la tabla. “Era importantísimo conseguir los tres puntos, no pensando en lo siguiente, sino en lo inmediato, es decir, este partido”, ha afirmado. Así, con un nueco triunfo, Ania ha destacado que el equipo está construyendo una fortaleza en El Arcángel. “Son tres victorias como local seguidas y eso nos tiene que dar tranquilidad”, ha apuntado, resaltando que los buenos resultados en casa van acompañados de una mejora en la clasificación que manda al equipo a una momentánea decimotercera plaza.

Por otro lado, también ha hablado sobre la posición de Albarrán en el tramo final del partido, actuando de extremo, ante lo que Ania ha explicado ha sido “porque estábamos teniendo el balón y prefiero que el jugador que entra esté de lateral, mientras que el que ya está en el campo pase a jugar de extremo. Era lo que el partido pedía en ese momento”. De hecho, es que ha recalcado que lo que buscaba era tener “mejores pies” con el marcador a favor, de ahí que diese también entrada a “Kuki Zalazar y Jacobo por dentro. Teniendo mejores pies por dentro íbamos a tener menos perdidas y ser más dominadores, y así sucedió”.

Por último, el preparador asturaino ha destacado la importancia de mantener la confianza alta en las próximas jornadas. “La autoestima sube con esta victoria. Vernos con 12 puntos en 10 jornadas es mucho mejor que la semana pasada. Ahora tenemos que mantener la calma y, sobre todo, tener más confianza con el balón”, ha concluido. El siguiente reto no es menor: los blanquiverdes visitarán al lider el próximo miércoles: el Racing de Santander. Sin embargo, con el sabor de la victoria, todo ser ve mejor, y el Córdoba CF confía en dar la campanada en El Sardinero, en la vuelta de Iván Ania a su antiguo reino.