Las imágenes de las colas en El Arcángel para obtener el abono físico

Más de 300 personas han amanecido este sábado en cola en las taquillas de El Arcángel, con el objetivo de obtener el abono físico de cara al primer encuentro de la temporada del Córdoba CF, previsto para este lunes. Algunos de esos aficionados, incluso, han pasado toda la noche en el estadio, con el fin de ser los primeros y no quedarse sin su carné. No cesan las colas en el recinto blanquiverde, debido al temor ahora existente de que no funcione el abono online en los tornos, aunque desde el club se puntualizó que únicamente no se leería si es una captura de pantalla. No habría problema con los abonos originales descargados en el teléfono. Aun así, centeranes de socios siguen a esta hora esperando su abono.