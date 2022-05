Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Ceuta

El desafío del pleno en casa. El Córdoba CF afronta este próximo domingo el último encuentro de la temporada en El Arcángel, donde recibirá a la AD Ceuta con la intención de cerrar la temporada como local con pleno absoluto de victorias. Ese y no otro es el gran objetivo de los de Germán Crespo, ya sin nada en juego a nivel clasificatorio. Eso sí, no será nada fácil la contienda, ya que los ceutís están aún pugnando por una plaza en el play off de ascenso, por lo que visitarán el feudo ribereño con la idea de ser el primer equipo que se marcha con algo positivo en su botín y así poder afianzarse aún más en la tabla. Un duelo que, como se ha dicho, se disputará este próximo domingo a partir de las 12:00.

Un encuentro que podrá seguirse en abierto por televisión en PTV Córdoba, la cual ofrecerá en directo -como mínimo- los 17 enfrentamientos de fase regular que los blanquiverdes jugarán en casa, y a través de la plataforma Footters, cuya suscripción cuenta con un descuento especial para los abonados cordobesistas. Footters puede verse a través de App en televisión, tablet y móviles.