Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - AD Ceuta

Otra final la que se disputará en El Arcángel y ya restan once. El Córdoba CF vuelve a su terreno de juego particular, ante su gente, para intentar conseguir una nueva victoria y sumar tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota, dejando atrás esa racha negativa de resultados que le hizo perder el colchón logrado a lo largo del principio de temporada. Sin embargo, no será nada fácil, ya que los chicos dirigidos por Germán Crespo recibirán este domingo (12:00) a una AD Ceuta inmerso en la mejor dinámica de la campaña regular e intentando salir de un descenso que parecía sentenciado hace varias jornadas.

Un partido que podrá seguirse a través de la plataforma online Insports TV, medio de comunicación que ofrecerá en directo todos los partidos que se disputarán en Primera RFEF tras alcanzar un acuerdo con el organismo federativo. Insports TV tiene una aplicación móvil y también se podrá ver al equipo dirigido por Germán Crespo a través de su página web.