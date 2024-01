Una guerra entre hermanos

Eterno retorno. Esta idea es una corriente del pensamiento occidental que explica que la historia no sería lineal, sino cíclica. Una vez cumplido un ciclo de hechos, estos vuelven a ocurrir con otras circunstancias, pero siendo, básicamente, semejantes. Y esto es lo que va a volver a ocurrir este domingo en el Colombino, lugar donde las diferentes guerras han ocurrido conforme los años han ido pasando, siendo una ubicación fetiche para un Córdoba CF que, a pesar de no haber ganado en este estadio durante los últimos doce años, puede decir que consiguió un ascenso a Primera División en el año 1962.

Una batalla de hermanos en un pasado pero que poco a poco se está enturbiando en redes sociales hasta tal punto de que los conflictos aparecen con más regularidad entre la afición, no solo ya con los ultras y las conocidas trifulcas que han existido. Aun así, el Córdoba CF viajará con 1.000 aficionados desde la capital y provincia califal en busca de traerse tres puntos más que deseados ante un rival directo por no solo por el play off, sino que su racha positiva le ha hecho estar a un solo punto de la tercera posición y con la posibilidad de meterse en la pelea por el ascenso directo de mantener la tendencia.

Y es que el Recreativo de Huelva, desde su caída en El Arcángel el pasado octubre, tan solo ha conocido la derrota en una ocasión y fue, curiosamente, en el Colombino ante un Real Murcia en plena descomposición. Aun así, los resultados le avalan, ya que los onubenses han sumado 25 de 30 puntos disponibles, aventajando, en las diez últimas jornadas, en cuatro tanto a Córdoba CF, Ibiza y Castellón. Además, los chicos dirigidos por Abel Gómez acumulan cuatro victorias consecutivas que le han colocado en la quinta posición, justamente detrás del cuadro blanquiverde y el Málaga CF.

Por su parte, el Córdoba CF dejó a un lado las malas sensaciones que podrían haberse generado después de dos citas sin conocer la victoria ante Atlético Baleares y Real Madrid Castilla. La visita del Intercity a El Arcángel era más importante de lo que parecía, más aún para conseguir la buena dinámica antes de visitar el Colombino. Con el triunfo frente al conjunto alicantino, la escuadra blanquiverde ha aumentado la distancia con respecto al límite del play off y ya cosecha un margen de ocho puntos que podrían ser más de diez si consigue el triunfo en territorio onubense.

Asimismo, el técnico Iván Ania tendrá unas bajas parecidas para encarar este crucial encuentro en el Colombino. Además de Adri Castellano, aquejado por una nueva lesión, Albarrán se une a la lista de ausentes gracias a la roja que vio en el encuentro ante el Intercity, aunque Calderón, Álex Sala e Iván Rodríguez han superado sus respectivos contratiempos y estarán presentes en territorio onubense. Un duelo capital para unos y otros, que se desarrollará tanto en el césped como en la grada y que será una guerra entre hermanos donde la situación está cada vez peor, pero siempre prevalecerá esa relación especial en algunos aficionados.